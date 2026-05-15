Σ. Ζαχαράκη: Εχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών

Αξιόπιστο σύστημα που όμως έχει αρχίσει να αγγίζει τα όριά του χαρακτήρισε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Οι Πανελλαδικές είναι ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο, όμως, έχει αγγίξει τα όριά του. Είμαστε η πολιτική ηγεσία που άνοιξε -και όχι τώρα και λόγω επικαιρότητας- το κεφάλαιο με τον Εθνικό Διάλογο για το Νέο Λύκειο. Ο εθνικός διάλογος ξεκίνησε μήνες πριν και θα τελειώσει μήνες μετά. Με ενδιαφέρει η συζήτηση αυτή να έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και για τον λόγο αυτόν συγκροτήθηκε η επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη με τη συμμετοχή πολλών ομάδων εργασίας. Δεν εστιάζουμε στο τέλος της διαδρομής και ποια θα είναι η εναλλακτική -εφόσον προταθεί- για τις Πανελλαδικές. Εγώ έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που μας συνοδεύει χρόνια, έχει δοκιμαστεί, όμως, από την άλλη, αγγίζει τα όριά του», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Η υπουργός επανέλαβε ότι οι όποιες αλλαγές προταθούν από την επιτροπή δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του λυκείου και του γυμνασίου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πολιτική συναίνεση. Επιπλέον, σημείωσε ότι όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Με αφορμή την τραγική απώλεια των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, η υπουργός απηύθυνε ξανά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα. Τόνισε ότι η ψυχική υγεία των παιδιών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και όχι απόρροια της όποιας τραγικής συγκυρίας. Oπως επισήμανε, από το 2019 έως σήμερα έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία.

«Δεν λέω ότι είναι αρκετοί ή ότι καλύπτουν όλα τα σχολεία κάθε μέρα. Προσπαθούμε, όμως, χρόνο με τον χρόνο να αυξηθεί η καθημερινή κάλυψη. Ωστόσο, σε κάθε ανάγκη ενεργοποιούνται και οι πρόσθετες δομές ψυχολογικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ. Θέλω, τέλος, να διαβεβαιώσω τα παιδιά και ως εκπαιδευτικός ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Είμαστε εκεί να τα ακούμε, και τα προτρέπω να μιλάνε. Να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ψυχολόγους, στις οικογένειές τους», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.

Πηγή: skai.gr

