Σφοδρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη στην Ολομέλεια

Της Άντζυ Κούκη

Επικίνδυνα ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής νωρίς το απόγευμα μετά και τη θετική εισήγηση της επιτροπής δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα βέλη της κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην επιτροπή καταγγέλλοντας κακοποιητικές συμπεριφορές. «Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με κακοποιούσαν κατά κυριολεξία, με ύβρεις με απειλές σωματικές και έμπρακτες με χειροδικια με χτυπήματα των χεριών στα έδρανα της αίθουσας με προσβολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση δόθηκε αρχικά από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος απέκρουσε τις κατηγορίες λέγοντας «Δεν δεχομαστε μομφές από εκείνη που κατά τη μαύρη περίοδο της προεδρίας της κακοποιούσε συνεργάτες της». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για συκοφαντία και ψεύδη. Το κλίμα στην αίθουσα έγινε εκρητικό, όταν τον λόγο πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να απαντήσει επί προσωπικού. Τότε ξεκίνησε μία έντονη αντιπαράθεση με σκληρές εκφράσεις να ακούγονται στην Ολομέλεια. Ο υπουργός υγείας αναφέρθηκε στην υπόθεση της κουνιάδας της Τζώρτζια Κεφαλά και πρώην εργαζόμενη στο κόμμα. Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εργάζεται στην Πάρο, προσθέτοντας «Της δώσατε λεφτά για να πει ψέματα».

Στις βολές της απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος την κατηγόρησε πως «ξεπέρασε και τον χειρότερο της εαυτό». «Καλώ την επιθεώρηση εργασίας να τελειώσει επιτέλους τον έλεγχο και να αποφασίσει αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Έχει γίνει καταγγελία πάνω από 2 μήνες, έχει πάρει πάνω από 4 αναβολές» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον αποκαλεί «φασίστα» και «βδέλυγμα». Καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο προεδρεύων της επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, προσπαθούσε να επιβάλλει την τάξη λέγοντας μάλιστα σε κάποια στιγμή «Πρέπει να διασφαλίσω το κύρος του κοινοβουλίου».

Πηγή: skai.gr

