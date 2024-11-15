ΥΠΕΞ: Κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν από 41 χρόνια στην Κύπρο

«Η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν από 41 χρόνια στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και απαξίωση της διεθνούς έννομης τάξης», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του με αφορμή την 41η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο.



Το ΥΠΕΞ τονίζει ακόμη ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984, καταδίκασε ρητά αυτή την ενέργεια ως παράνομη και άκυρη και κάλεσε όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μην αναγνωρίσουν, να μην διευκολύνουν ή με οποιονδήποτε τρόπο, βοηθήσουν την αποσχιστική αυτή οντότητα».

Πηγή: skai.gr

«Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συμβάλλει υπεύθυνα για την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.