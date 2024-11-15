Τουρκικές φρεγάτες αναπτύχθηκαν νοτίως της Κάσου

Τη σημασία των άμεσων και διπλωματικών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αθήνα, αλλά και την επιμονή της Τουρκίας να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αναδεικνύει η επιλογή της για την αποστολή τεσσάρων φρεγατών νοτίως των στενών Κάσου - Καρπάθου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι φρεγάτες έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή λόγω της τελικής φάσης της άσκησης «Mavi Balina» του τουρκικού πολεμικού ναυτικού (εντός λίστας ΜΟΕ) και έλαβαν εντολή να αναπτυχθούν στην περιοχή εξαιτίας φημολογίας ότι εκεί επρόκειτο να πλεύσει για έρευνες το ιταλικό πλοίο «Ievoli Relume», το οποίο είχε βρεθεί τον περασμένο Ιούλιο στο επίκεντρο μιας κρίσης διάρκειας 40 ωρών.

Προκαλεί εντύπωση ότι η τουρκική πλευρά προχώρησε στην ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων χωρίς να έχει εκδοθεί NAVTEX.

Η συγκέντρωση των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων προκάλεσε την εύλογη απορία της ελληνικής πλευράς. Η διαχείριση της κρίσης έγινε σε διπλωματικό επίπεδο, με την τουρκική πλευρά να αντιλαμβάνεται ότι επρόκειτο για βεβιασμένη κίνηση. Οι μονάδες που είχαν συγκεντρωθεί νοτίως των στενών Κάσου – Καρπάθου αποχώρησαν, μετά τις απαραίτητες συνεννοήσεις, αργά το απόγευμα.

