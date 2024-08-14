Ρωμανός: Κακής ποιότητας influencer με μοναδικό στόχο τα likes ο κ. Κασσελάκης

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, εξαπολύει σε ανάρτηση του στο Facebook ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, κατηγορώντας τον για υποκρισία καθώς και ότι πολιτεύεται με fake news.

Αναλυτικά, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:

«Ο κ. Κασσελάκης το έχει τερματίσει. Η λογική του influencer με την οποία πολιτεύεται τον οδήγησε χθες, κατά την επίσκεψή του σε δομή φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων, στο σημείο να μοιράσει στα ΜΜΕ στημένη επαγγελματική φωτογράφιση με σκύλο από τις περιοχές που επλήγησαν για να τη συνοδεύσει με διαρροή ότι δήθεν υιοθέτησε το πυρόπληκτο σκυλάκι.

Μία μέρα αργότερα ήρθε η διάψευση από την εν λόγω ΜΚΟ για την προστασία και υιοθεσία σκύλων, η οποία ξεκαθάρισε ότι «αυτό δεν ισχύει. Δεν δόθηκε κανένα ζώο για υιοθεσία από τον σταθμό του Γαλατσίου. Προσφέρθηκε πράγματι ο κ. Κασσελάκης να φιλοξενήσει ένα ζώο το οποίο δεν δόθηκε γιατί πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που τηρούμε πάντα με τον εκάστοτε δήμο στον οποίο φέρει ηλεκτρονική σήμανση με τον οποίο και θα τρέξει η αντίστοιχη διαδικασία. Αυτή η ανακρίβεια προσβάλλει το έργο εκατοντάδων εθελοντών στη δομή που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα ζώα σοβαρά και υπεύθυνα».

Το ότι ο κ. Κασσελάκης πολιτεύεται με fake news είναι γνωστό. Το ότι αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως κακής ποιότητας influencer με μοναδικό στόχο το ψηφιακό περιεχόμενο και τα likes, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του. Το πόση υποκρισία κρύβει όλο αυτό το αντιλαμβάνεται κάθε λογικός άνθρωπος. Το να λειτουργεί έτσι όμως στην πλάτη των φιλόζωων, των εθελοντών και των ανθρώπων που όλες αυτές τις μέρες έδωσαν μια υπεράνθρωπη μάχη, είναι βαθύτατα προσβλητικό για όλους αυτούς που ο κ. Κασσελάκης αντιμετωπίζει απλώς ως φόντο για τις αναρτήσεις του. Fake news, fake υιοθεσία πυρόπληκτου σκύλου, fake ενσυναίσθηση… όλα για τα likes!».

