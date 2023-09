Αυτοψία Μητσοτάκη στη Ρόδο: «Θα δουλέψουμε για να αποκατασταθεί το συντομότερο η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον» Πολιτική 19:21, 01.09.2023 linkedin

Ο Κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε αυτοψία στις καμένες περιοχές της Ρόδου και ενημερώθηκε για την πορεία καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών που κάηκαν στη μεγάλη φωτιά του Ιουλίου