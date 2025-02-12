Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου, τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βλάσση Σιώμο, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Πεντέλης θα μεταβούν αύριο Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου στη Σαντορίνη.

Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί στις 10.30 στο Δημαρχείο με τον δήμαρχο Θήρας Νίκο Ζώρζο, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση της ΚΕΔΕ προς τη δημοτική αρχή και τους κατοίκους που δοκιμάζονται από την πρωτόγνωρη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα εξεταστούν οι δυνατότητες συνδρομής της ΚΕΔΕ στην αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Κλιμάκιο Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς και στο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος «Όλυμπος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

