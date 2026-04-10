«Ραντεβού» την Τρίτη δίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ανάπαυλα του Πάσχα θα βοηθήσει όλες τις πλευρές να συγκροτήσουν τις σκέψεις τους και να ξαναδούν τις στρατηγικές τους, καθώς στο τραπέζι έχουν μπει πολλά ζητήματα και το ρολόι για τις εκλογές πλέον, όποτε και αν γίνουν, έχει αρχίσει και μετρά αντίστροφα. Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση για το κράτος δικαίου που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να απασχολεί ιδιαιτέρως το Μαξίμου, κυρίως ως προς τον χειρισμό απέναντι στα στελέχη του που φέρονται εμπλεκόμενα, η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να ανοίξει σε αρκετά πεδία. Για το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο το ζήτημα των υποκλοπών είναι πρωτεύον και δεν επιθυμεί να το αφήσει να χαθεί μέσα στην «καυτή» επικαιρότητα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με βάση τις δηλώσεις αρκετών στελεχών το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να εκφράζουν την ενόχλησή τους για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν θα αλλάξει επίσημα η γραμμή θα φανεί το επόμενο διάστημα. Το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάντως για άμεση επιτάχυνση της διαδικασίας αποτέλεσε, με βάση κυβερνητικούς κύκλους, μια έμμεση αιχμή προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι σαφές πως από το Μαξίμου επιθυμούν γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να τρέξουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό έδειξε, άλλωστε και η πρωτοβουλία για τα social media και την απαγόρευση εισόδου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να δείξει πως δεν θα συρθεί πίσω από την ατζέντα της αντιπολίτευσης με τον πρωθυπουργό να δίνει ένα σήμα επιστροφής στην κανονικότητα.

Το πιο δύσκολο πεδίο, πάντως για την Ηρώδου Αττικού αποτελεί ο χειρισμός που θα πρέπει να κάνει σε σχέση με τους βουλευτές, νυν και πρώην υπουργούς. Θέλει να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία πως δεν έχει καμία διάθεση «συγκάλυψης» των όποιων παράνομων ενεργειών και ταυτόχρονα να μην «τραυματιστούν» πολιτικά στελέχη για τα οποία δεν προκύπτει κάτι μεμπτό. Από τη Χαριλάου Τρικούπη έτσι και αλλιώς ετοιμάζονται για ένα μπαράζ πρωτοβουλιών με τη συγκρότηση προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Ακόμα και η νέα συζήτηση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις της πλειοψηφίας, πρόταση που συνοδεύτηκε από το ενδεχόμενο μείωσης των αριθμών των βουλευτών.

Στο χώρο της αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πάρει μια καλή δημοσκοπική «ανάσα». Ήδη παρουσιάζει μια ανάκαμψη που πρέπει να την παγιώσει μειώνοντας την «ψαλίδα» με τη Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση πιεσμένη σε πολλά επίπεδα αν δεν το καταφέρει τώρα, τότε πότε; Όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας και θα αρχίσει και πάλι να δέχεται πιέσεις; Είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον Νίκο Ανδρουλάκη να φτιάξει ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» περιμένοντας τις κινήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό και τη Μαρία Καρυστιανού. Έχει την πολυτέλεια να εκμεταλλευτεί και το καλό κλίμα που υπάρχει στο κόμμα μετά το συνέδριο.

Τη συζήτηση για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας την έχει απορρίψει βλέποντας πως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα είναι ένα δώρο συσπείρωσης στην κυβερνητική παράταξη. Την Πέμπτη στην Ολομέλεια ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να στριμώξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το ίδιο θα κάνουν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Το αίτημα για πρόωρες εκλογές θα επανέλθει στην κουβέντα και όλοι περιμένουν την απάντηση του πρωθυπουργού. Αν θα το απορρίψει κατηγορηματικά, όπως αναμένεται, ή αν θα αφήσει ένα μικρό ανοιχτό «παράθυρο» όπως έκανε και ο Κωστής Χατζηδάκης στις 2 Απριλίου στη Βουλή. Υπενθυμίζεται πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην προτροπή για πρόωρες κάλπες ανέφερε: «τα αιτήματα ενίοτε γίνονται αποδεκτά».

Πηγή: skai.gr

