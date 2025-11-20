Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Πόσο σημαντικό θεωρούν οι πολίτες το ζήτημα της ακρίβειας και ποιο θέμα θεωρούν ότι δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση σήμερα.

Πώς αντιλαμβάνονται τις προσπάθειες για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο και πώς αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ακόμα, πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45

