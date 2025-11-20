Κύπρος: «Εγκάρδια» συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν

Σε θετικό κλίμα η πρώτη συνάντηση του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν για επανέναρξη διαλόγου για το Κυπριακό.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Ως ένα θετικό πρώτο βήμα προς την έναρξη μιας διαδικασίας επανέναρξης των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την σημερινή πρώτη επαφή του με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην οικία του Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Στις δηλώσεις του από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με την οποία συμφωνήθηκε κοινή συνάντηση τον επόμενο μήνα επί κυπριακού εδάφους. Για την προετοιμασία της, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα αρχίσουν άμεσα οι συναντήσεις των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, οι οποίοι θα προετοιμάσουν παράλληλα και το έδαφος και για μία διευρυμένη συνάντηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Ερχιουρμάν συμφώνησαν να εργαστούν για μια επόμενη συνάντηση αλλά και να διερευνήσουν και άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις.Συζήτησαν ΜΟΕ και οδοφράγματαΑπό την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών απουσίαζαν, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, αναφορές σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι κατά τη σημερινή συνάντηση έγιναν αναφορές σε αυτά, τα οποία «πρέπει να αποφασίζονται παράλληλα με τη διαδικασία επανέναρξης των συνομιλιών». Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι ο Τ/κ ηγέτης έθεσε μεταξύ άλλων θέμα που αφορά τη διάνοιξη οδοφραγμάτων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και σημειώνοντας ότι οι διαπραγματευτές «θα αγγίξουν την ουσία των όσων τέθηκαν».Μείζον θέμα για το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών αποτελούν οι τέσσερις παράμετροι που θέτει ο κ. Ερχιουρμάν ως προϋπόθεση. Ερωτηθείς για το θέμα και το κατά πόσον ο κ. Ερχιουρμάν έθεσε παραμέτρους για επανέναρξη, ο κ. Χριστοδουλίδης παρέπεμψε στον Τ/κ ηγέτη για δηλώσεις γύρω από τη μεθοδολογία.Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε τέλος ότι αυτό που κρατά από τη συνάντηση είναι «η αντίληψη για τη σημασία της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών». Ερωτηθείς αν ο Τ/κ ηγέτης παραμένει προσηλωμένος στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν προτίθεται να μιλήσει εκ μέρους του κ. Ερχιουρμάν.

