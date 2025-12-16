Λογαριασμός
Συνάντηση Δένδια την Τετάρτη με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας η υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας

Δένδιας-ΥΠΕΞ Αλβανίας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί αύριο, Τέταρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 09:00 π.μ. στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας με την υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας Elisa Spiropali.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας η υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας.

