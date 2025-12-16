Συνάντηση Δένδια την Τετάρτη με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί αύριο, Τέταρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 09:00 π.μ. στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας με την υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας Elisa Spiropali.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας η υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας.
Πηγή: skai.gr
- Κουτσούμπας: Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός απορρίπτεται, οι εργατικοί-λαϊκοί αγώνες να συνενωθούν σε ένα ορμητικό ποτάμι
- Σωκράτης Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός - Η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης
- Γεραπετρίτης: Απαραίτητο να δοθεί μία νέα δυναμική στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.