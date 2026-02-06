Βελόπουλος: Έδειξε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story ως «φάκελο Έπσταϊν»

Σε σοβαρή γκάφα υπέπεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στο κανάλι ΟΡΕΝ, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στο σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν και στην υπόθεση βιασμών και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Στην προσπάθειά του να κατηγορήσει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι αποσιωπούν τις διεθνείς αποκαλύψεις γύρω από τον Έπσταϊν και πιθανές αναφορές στην Ελλάδα, ο κ. Βελόπουλος παρουσίασε ως τεκμήριο φωτογραφία της Lady Gaga από τη σειρά «American Horror Story», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υλικό από τον λεγόμενο «φάκελο Έπσταϊν».

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx — Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τη φωτογραφία στον τηλεοπτικό αέρα.

O Βελόπουλος δείχνει στην εκπομπή του Στραβελάκη στο OPEN φωτογραφία από σκηνή της σειράς τρόμου “Hotel”, που πρωταγωνιστεί η Lady Gaga όπου υποδύεται την Countess, ως ντοκουμέντο από την υπόθεση Eipstein. Και μετά αναρωτιέστε γιατί σας θεωρούν ηλίθιους οι εκλεκτοί σας. pic.twitter.com/0y4BoGVVvH — Tassos (@tg128) February 5, 2026

Η συγκεκριμένη «αποκάλυψη» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχολιάστηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες της πλατφόρμας Χ να κάνουν λόγο για «κρεσέντο παραπληροφόρησης» και να σημειώνουν ότι «το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό».

Στη γκάφα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «μπούρδες» και κάνοντας λόγο για έναν «επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα».

