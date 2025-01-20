Το Bitcoin σκαρφάλωσε σε νέο ρεκόρ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ορκιστεί πρόεδρος των ΗΠΑ για δεύτερη φορά, μετά από ένα Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του οποίου το δικό του ψηφιακό νόμισμα που μόλις λάνσαρε αναστάτωσε την αγορά των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, το Bitcoin ενισχύθηκε έως και 5,5% στα 109.241 δολάρια τη Δευτέρα. Το ράλι ήρθε αφού ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια παρουσίασαν τα memecoins τους, με αυτό του Τραμπ να φτάνει σε κεφαλαιοποίηση άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Κυριακή, προτού υποχωρήσει σημαντικά.

Το Bitcoin και άλλα σημαντικά κρυπτονομίσματα όπως το Ether και το XRP αυξήθηκαν σημαντικά τη Δευτέρα, με τους traders να μετρούν αντίστροφα τις ώρες μέχρι ο Τραμπ να αναλάβει και πάλι τον έλεγχο του Λευκού Οίκου. Το Bloomberg ανέφερε προηγουμένως ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα που θα χαρακτηρίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «εθνική προτεραιότητα».

Ο Τραμπ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της βιομηχανίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην προεκλογική εκστρατεία, αφού κάποτε είχε χαρακτηρίσει το Bitcoin απάτη. Έχει δεσμευτεί να καταστήσει τις ΗΠΑ την παγκόσμια πρωτεύουσα κρυπτονοσμάτων μέσω πολιτικών που περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος Bitcoin.

