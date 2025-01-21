Του Γιάννη Ανυφαντή

Με τη θετική ψήφο τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών ομάδων και 17 ανεξάρτητων βουλευτών αναμένεται να εκλεγεί ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης νέος Πρόεδρος της Βουλής στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αύριο το πρωί στις 12.00 στην Ολομέλεια.

Επίσημα υπέρ της υποψηφιότητας θα τοποθετηθούν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Σπαρτιάτες. Σε θετική ψήφο προσανατολίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από το κοινοβουλευτικό προεδρείο που συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα. Εκτός από τις πέντε κοινοβουλευτικές ομάδες, υπέρ αναμένεται να ψηφίσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές: Μάριος Σαλμάς, Αθηνά Λινού, Ευάγγελος Αποστολάκης, Παύλος Σαράκης, Χάρης Κατσιβαρδάς, Μιχάλης Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου, Πέτρος Παππάς, Μπουρχάν Μπαράν, Γιάννης Σαρακιώτης, Ράνια Θρασκιά, Θεοδώρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Ραλλία Χρηστίδου και Γιώτα Πούλου.

«Παρών» θα ψηφίσουν οι βουλευτές του Περισσού, με το ΚΚΕ να παραμένει πιστό στη διαχρονική στάση του σε αντίστοιχες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ στο «παρών» αποφάσισε να βρεθεί και η Νέα Αριστερά, «λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πολιτική κατάσταση». Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας δεν θα υπερψηφίσουν τον διάδοχο του Κωνσταντίνου Τασούλα στο τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα, ενώ την ίδια στάση εκτιμάται πως θα τηρήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης, Κώστας Φλώρος.

Η ψηφοφορία για την εκλογή νέο Προέδρου της Βουλής θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι στην Ολομέλεια, με τον κάθε βουλευτή να εγείρεται και να δηλώσει την προτίμησή του μεταξύ του «ναι» και του «παρών». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Άγνωστη μέχρι αυτή την ώρα παραμένει η στάση που θα τηρήσουν Γιώργος Ασπιώτης και Μιχάλης Γαυγιωτάκης, ανεξάρτητοι βουλευτές προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες.

