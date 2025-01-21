Με μια ανάρτησή του στο facebook ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσος ενημέρωσε τους πολίτες ότι από σήμερα, ο δήμος Χαλανδρίου καταργεί το λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ του Ίλον Μασκ.

Αφορμή όπως αναφέρει για την απόφαση αυτή είναι η χειρονομία του Αμερικανού εκατομμυριούχου στο περιθώριο της ορκωμοσίας Τραμπ, που για πολλούς παραπέμπει ευθέως σε ναζιστικό χαιρετισμό.

Στην ανάρτησή του ο κ. Ρούσος αναφέρει:

Ο ναζιστικός χαιρετισμός του Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ, κατά τις εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να γίνεται ανεκτός στη χώρα μας που μετρά 600.000 νεκρούς από τη ναζιστική θηριωδία και εκατοντάδες τόπους μαρτυρίου από τα ναζιστικά ολοκαυτώματα στις πόλεις και τα χωριά μας.

❌ Ο Δήμος Χαλανδρίου με απόφαση μου καταργεί από σήμερα το λογαριασμό του στην πλατφόμα Χ του Έλον Μασκ.

