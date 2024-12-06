Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τη συνεδρίαση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ απασχόλησε η επίθεση του Σωκράτη Φάμελλου στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συναινέσεων αλλά και για το ευαίσθητο θέμα των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες τον τρόπο χειρισμού από πλευράς ΠΑΣΟΚ έφερε στο τραπέζι της συζήτησης ο Παύλος Χρηστίδης που φέρεται να είπε στους συναδέλφους του βουλευτές: «Ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση η ομιλία Φάμελλου, πρέπει να βρούμε γραμμή γι’ αυτό».

Παύλος Γερουλάνος: «Εμείς πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση»

Όταν λίγο αργότερα έλαβε τον λόγο ο Παύλος Γερουλάνος τοποθετήθηκε για το ζήτημα λέγοντας χαρακτηριστικά : «Εμείς πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση.»

Στη δευτερολογία του πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να αποσαφήνισε στους βουλευτές του τη γραμμή σε μια τοποθέτηση με πολλούς αποδέκτες αναφέροντας ότι «εμείς έχουμε αντίπαλο την κυβέρνηση, αλλά έχουμε αντίπαλο, επίσης, και τη χυδαιότητα και τον λαϊκισμό. Συνεπώς, δεν θα αφήνουμε τίποτα αναπάντητο». Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιους βουλευτές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να ανέφερε και τη φράση «εκτός γραμμής» για όσους δεν απαντούν στη χυδαιότητα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας να είπε στους βουλευτές του ότι οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν αποτελεσματικές δείχνοντας στην κοινωνία το πολιτικό στίγμα και πρόσημο του κόμματος αλλά και αποκαλύπτοντας την κυβερνητική αβελτηρία. Προέτρεψε μάλιστα τους βουλευτές του οι ομιλίες στον προϋπολογισμό να είναι στοχευμένες και τεκμηριωμένες και όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει ένα τριήμερο σκληρής μελέτης για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τη στρατηγική του και έθεσε σε θέσεις μάχης τους 31, καλώντας τους να κάνουν προγραμματική αντιπολίτευση. «Δεν πρέπει να αφεθεί τίποτα να πέσει κάτω» όπως ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.