Πρ. Παυλόπουλος και Κ. Καραμανλής παρόντες την εξόδιο ακολουθία του πρώην πρόεδρου του ΔΣΑ, Γ. Αδαμόπουλου

Στην εξόδιο ακολουθία του πρώην πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Αδαμόπουλου, που έγινε στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας του Παλαιού Φαλήρου, παραβρέθηκαν, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσιρας, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, οι πρώην υπουργοί Βύρων Πολύδωρας και Ευριπίδης Στυλιανίδης, οι βουλευτές Δημήτρης Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μάντζος.

Επικήδειους λόγους εκφωνήσαν, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Παξινός, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Βαλεργάκης και ο σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάπας και πλήθος δικηγόρων από όλη την Ελλάδα.

Η σωρός του εκλιπόντος μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σκληρού Μεσσηνίας. Ο Γιάννης Αδαμόπουλος γεννήθηκε το 1962 στο χωριό Σκληρού Μεσσηνίας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και άσκησε μαχόμενη δικηγορία στην Αθήνα από το 1986. Από τον Απρίλιο του 2005 μέχρι το Νοέμβριο του 2007 διετέλεσε Συνήγορος του Καταναλωτή, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής.

Από το Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2009 διετέλεσε πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Κολλεγίων του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και αντιπρόεδρος του ΕΣΕΕΚΑ.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε γενικός γραμματέας Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Διετέλεσε σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (πρώτος σε ψήφους στις εκλογές 1999, 2002 και 2005).

Αναπληρωτής εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1999-2002).

Κατά το χρόνο της θητείας του στο διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διετέλεσε μέλος του Πειθαρχικού του Συμβουλίου, μέλος της διαχειριστικής του επιτροπής, καθώς και μέλος και εισηγητής σε επιτροπές που επεξεργάστηκαν και υπέβαλαν προτάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την ορθή απονομή της.

Ακόμη, διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της νομαρχίας Αθηνών, ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999-2001).

Ήταν μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και άλλων επιστημονικών ενώσεων.

Στις εκλογές του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011 εξελέγη πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

