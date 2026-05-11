Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Δευτέρα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024), δηλώνει:

συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 57.599 ευρώ.

από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 8,7 ευρώ

εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 2.425 ευρώ.

καταθέσεις 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών σε λογαριασμούς που είναι δικαιούχοι ο ίδιος και τρίτοι, κατάθεση 1.070 ευρώ.

ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

