Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Δευτέρα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών.
Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024), δηλώνει:
- συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 57.599 ευρώ.
- από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 8,7 ευρώ
- εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 2.425 ευρώ.
- καταθέσεις 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών σε λογαριασμούς που είναι δικαιούχοι ο ίδιος και τρίτοι, κατάθεση 1.070 ευρώ.
- ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
Δείτε ΕΔΩ τη δήλωση πόθεν έσχες του Νικήτα Κακλαμάνη
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.