Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει 5 λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, εκ των οποίων 234.795,08 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αντώνης Σαμαράς

Σε 302.279,11 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση του 2024. Τα 200.000 ευρώ είναι ποσά από διάθεση περιουσιακών, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές κτλ. 

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επίσης μετοχές στην ANEN LINES και έχει 5 λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, εκ των οποίων 234.795,08 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα

Ως προς την ακίνητη περιουσία ο κ. Σαμαράς έχει 16 ακίνητα εκ των οποίων καλλιέργειες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες και 2 οχήματα με έτος κυκλοφορίας 1963 και 1989 αντιστοίχως. 

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Αντώνη Σαμαρά. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αντώνης Σαμαράς πόθεν έσχες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark