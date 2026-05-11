Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Αντώνη Σαμαρά

Σε 302.279,11 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση του 2024. Τα 200.000 ευρώ είναι ποσά από διάθεση περιουσιακών, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές κτλ.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επίσης μετοχές στην ANEN LINES και έχει 5 λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, εκ των οποίων 234.795,08 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.

Ως προς την ακίνητη περιουσία ο κ. Σαμαράς έχει 16 ακίνητα εκ των οποίων καλλιέργειες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες και 2 οχήματα με έτος κυκλοφορίας 1963 και 1989 αντιστοίχως.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Αντώνη Σαμαρά.



Πηγή: skai.gr

