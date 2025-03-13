Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ξεδιπλώσει πτυχές του κυβερνητικού του προγράμματος με μια σειρά εκδηλώσεων, με την υπόθεση των Τεμπών να παραμένει ψηλά στην ατζέντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τις εργασίες της προανακριτικής επιτροπής όπως είναι αναμενόμενο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.

Η Χαριλάου Τρικούπη προτάσσει ότι είναι το μοναδικό κόμμα με επεξεργασμένο κυβερνητικό σχέδιο και αναμένεται να κλιμακώσει τις δημόσιες πρωτοβουλίες.Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ άνοιξαν τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση με τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα με θέμα: «Για ένα κράτος αξιοκρατικό και αποτελεσματικό». Τις απόψεις και προτάσεις του παρουσίασε ανάμεσα σε άλλους αξιόλογους ομιλητές ο Σταύρος Μπένος, πρόεδρος σωματείου «Διάζωμα», πρ. υπουργός που έκανε την επίσημη πρώτη του επανεμφάνιση στα της Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας μάλιστα και τη συγκίνηση του.

“Έχω την ψυχική ανάγκη συντρόφισσες και σύντροφοι να σας μεταφέρω τη μεγάλη μου συγκίνηση απόψε.Είμαι στην παράταξη από την πρώτη μέρα, ιδρυτικό μέλος. Για πρώτη φορά αναμείχθηκα στη δημόσια ζωή το 1975 ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην Καλαμάτα. Το 1978 εξελέγην δήμαρχος. Δηλαδή έχω κλείσει 50 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας, ούτε μια μέρα δεν έλειψα από την παράταξη και για αυτό Πρόεδρε σε ευχαριστώ θερμά για αυτήν την τιμή που μου έκανες -και εσένα και την Άννα που μου προτείνατε, για ένα θέμα που έχω ασχοληθεί για 50 συναπτά έτη. Θέλω απόψε λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας το όνειρό μου” ανέφερε ο Σταύρος Μπένος πριν αρχίσει να αναπτύσσει τη συλλογιστική του για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Απέναντι στο «επιτελικό κράτος της ΝΔ», το ΠΑΣΟΚ αντιτάσσει ένα σχέδιο όπου το κράτος είναι ο στρατηγικός πυρήνας και όχι μηχανισμός μικροδιαχείρισης σημειώνουν από την πράσινη παράταξη.

“Δεν προτείνουμε μια απλή διοικητική μεταρρύθμιση. Διεκδικούμε μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας μας. Για ένα κράτος που δεν λειτουργεί ως εμπόδιο, αλλά ως αρωγός της κοινωνίας.Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αλλάξει το κράτος. Θέλει να το ελέγχει σε απόλυτο βαθμό για να αναπαράγει την εξουσία της. Εμείς θέλουμε ένα κράτος που να ανήκει στους πολίτες, να τους υπηρετεί και να τους παρέχει ασφάλεια, προοπτική και ευημερία. Αυτό το κράτος σας καλώ να διεκδικήσουμε μαζί. Ας διεκδικήσουμε το οξυγόνο μας.” τόνισε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε μια σειρά σκέψεων για τον εκσυγχρονισμό του κράτους που θα αποτελέσουν τη βάση της διαβούλευσης και της επεξεργασίας που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ ώστε να παρουσιάσει ένα ενδελεχές σχέδιο για τη δημόσια διοίκηση.

Συγκεκριμένα, πρότεινε:

Πλήρης και καθαρή αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων Διοίκησης: Καθαρές αρμοδιότητες με τους αντίστοιχους πόρους και ξεκάθαρο λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα Διοίκησης με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας Υπουργείων - Περιφερειών - Δήμων κατά δημόσια πολιτική και με την καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών συνεργασίας και συντονισμού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται συναρμοδιότητες των τριών επιπέδων (το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τομέας της πολιτικής προστασίας).

2. Συνολικός επανασχεδιασμός του συστήματος εσόδων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με φορολογική αποκέντρωση και ενίσχυση της φορολογικής και οικονομικής αυτοδυναμίας τους.

3. Καθιέρωση καθολικού συστήματος εισροών - εκροών και παρακολούθηση των τριών ροών με ταυτόχρονη λειτουργία Δεικτών Αξιολόγησης παντού, με επίκεντρο τις προσδοκίες των πολιτών.

4. Καθιέρωση μέτρων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, προκειμένου να οικοδομηθεί ο αμοιβαίος σεβασμός δημοσίων λειτουργών και πολιτών, έτσι ώστε αμφότεροι να έχουν λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων με επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον.

5. Ανάδειξη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της ολιστικής φιλοσοφίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων της.

6. Τρία Δίκτυα Ζωής (υγεία, πρόνοια, διοικητική εξυπηρέτηση) να φτάνουν μέχρι το τελευταίο σπίτι τόσο άυλα, όσο και με φυσική παρουσία.

7. Αναβάθμιση των ΚΕΠ σε υποκαταστήματα του κράτους και καθιέρωση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αυτό (Δημοκρατία της Καθημερινότητας).

8. Εφαρμογή της αρχής της Νησιωτικότητας (με αναφορά και στις ορεινές περιοχές) που προβλέπεται στο άρθρο 101, παράγραφο 4 του Συντάγματος της Ελλάδας με την άμεση προώθηση και ψήφιση στη Βουλή της σχετικής εφαρμοστικής νομοθεσίας.

9. Επέκταση της Διαύγειας: Υποχρεώνουμε όλους τους φορείς και τις εταιρείες που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους να δημοσιεύουν τις αποφάσεις τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

10.Αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων: Αξιοποιούμε τα δεδομένα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την αποτελεσματική αξιολόγηση και βελτίωση των δημοσίων δράσεων.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Γιάννης Τσίμαρης, ο Γιώργος Νικητιάδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Γιάννης Κουτσούκος, η ο Χάρης Δημακαρέας, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Παναγιώτης Βλάχος, ο Πέτρος Παππάς με την ιδιότητα πλέον του βουλευτή ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, που μετά την αποχώρηση του από το κόμμα “Δημοκράτες” του Ανδρέα Λοβέρδου, πυκνώνει τις εμφανίσεις του στα πασοκικά δρώμενα.

