Τις θέσεις και την πολιτική της Ελλάδας στην πορεία προς την από - ανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου, αλλά και τη συνολική μετάβαση στην «πράσινη» εποχή, παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στην ομιλία του στο "15th Annual Capital Link Greek Shipping Forum", στην Αθήνα.

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η από - ανθρακοποίηση και η χρηματοδότησή της αποτελεί, πλέον, τη μεγαλύτερη πρόκληση στη σύγχρονη ιστορία της ναυτιλίας, η οποία απαιτεί σχεδόν πλήρη μετασχηματισμό του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η Ελλάδα και κατ' επέκταση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

•⁠ ⁠υποστηρίζουν σθεναρά τη θέσπιση διεθνών κανόνων για την απo - ανθρακοποίηση της ναυτιλίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ),

•⁠ ⁠στηρίζουν ενεργά τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έγκαιρη διαμόρφωση και υιοθέτηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΙΜΟ 2023 για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από Πλοία,

•⁠ ⁠προωθούν τη συμμόρφωση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τα μέτρα που θα εγκριθούν σε επίπεδο ΙΜΟ, προκειμένου να προστατευτεί η ναυτιλιακή βιομηχανία από κάθε πιθανότητα διπλής χρέωσης για τις ίδιες εκπομπές,

•⁠ ⁠εργάζονται προς την κατεύθυνση του να επιτευχθεί έγκαιρη συμφωνία στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) τον Οκτώβριο του 2025,

•⁠ ⁠υποστηρίζουν σταθερά την υιοθέτηση ενός τέλους/εισφοράς (levy) επί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το πλέον κατάλληλο, δίκαιο, αποτελεσματικό και απλό μέτρο για παγκόσμια εφαρμογή και

•⁠ ⁠συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία "Clean Energy Marine Hubs", υποστηρίζοντας την ανάγκη για δια-τομεακή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων χάραξης πολιτικής.

Ο κ. Υπουργός επισήμανε πως για την Ελλάδα, το πιο κρίσιμο σημείο είναι το οικονομικό μέτρο, που τελικά θα υιοθετηθεί από τον ΙΜΟ, να περιλαμβάνει προβλέψεις που αποτρέπουν την υπέρμετρη επιβάρυνση της ναυτιλίας bulk - tramp από τα κόστη του μέτρου.

«Ο σχεδιασμός της ενεργειακής μετάβασης της ναυτιλίας οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες της ναυτιλίας. Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι σε όλες δίδεται ίση βαρύτητα, ώστε να διατηρείται ο υγιής ανταγωνισμός. Αυτό το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και είναι καθοριστικής σημασίας για εμάς.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο μέγεθος της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη μετάβαση του κλάδου σε ένα μέλλον μηδενικού άνθρακα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επανέλαβε, για ακόμη μία φορά, πως χρειάζεται ένα μείγμα χρηματοδοτικών εργαλείων.

Όπως σημείωσε «Θα απαιτηθούν τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια κεφάλαια. Και εδώ χρειάζεται να είμαστε καινοτόμοι! Να σκεφτούμε "έξω από τα τετριμμένα". Nα σχεδιάσουμε καινοτόμα χρηματοδοτικά σχήματα, σε ένα πρακτικό και ρεαλιστικό πλαίσιο. Tα έσοδα που θα προκύπτουν από ένα παγκόσμιο μέτρο βασιζόμενο στην αγορά (market - based measure), πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ και ισορροπία.».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Στυλιανίδης τόνισε πως, σε εθνικό επίπεδο, προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι η πορεία προς την απo - ανθρακοποίηση δεν θα θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας, όπως επίσης και την ανθεκτικότητα των οικονομιών. «Η προώθηση της "πράσινης" ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουμε θεσπίσει μια σειρά από συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως η υποστήριξη δραστηριοτήτων clustering, o εκσυγχρονισμός των εθνικών λιμενικών υποδομών, η διασφάλιση της διασυνδεσιμότητας των νησιών μας με την ηπειρωτική χώρα μέσω καινοτόμων μοντέλων ΣΔΙΤ και η προώθηση της ανάπτυξης όλων των συναφών κλάδων, πάντα μέσω της ενιαίας εφαρμογής κοινών κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο, εντός του πλαισίου της πλέον αρμόδιας αρχής για θέματα ναυτιλίας, του ΙΜΟ.

