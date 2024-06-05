Με σημερινές του δηλώσεις στο MEGA, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας κράτησε «αποστάσεις» από τον στενό συνεργάτη του Στέφανου Κασσελάκη, Θανάση Οικονόμου, για τα όσα άφησε να εννοηθούν περί «συναλλαγών» από στελέχη της Κουμουνδούρου σχετικά με την αρχειοθέτηση του πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αν έχει κατι να πει, κάτι συγκεκριμένο να πει, ας το πει. Γενικότητες και εικασίες δεν προσφέρουν κάτι, παρότι έχει έχει ξαναϋπάρξει συζήτηση για τους ελέγχους των δηλώσεων πόθεν έσχες. Τα περί συναλλαγών είναι άλλου επιπέδου», επεσήμανε ο κ. Τσίπρας, σχολιάζοντας τη δήλωση Οικονόμου, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το αν έγινε σωστή δουλειά στον έλεγχο των «πόθεν έσχες» και επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα.

«Ατυχής η παρέμβασή του τη συγκεκριμένη στιγμή. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει επιτροπές που δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας ο οποίος στην ερώτηση αν αυτό ισχύει για την επιτροπή Βαρεμένου απάντησε «δεν ξέρω αν έκανε σωστά τη δουλειά της για τα διάφορα πόθεν έσχες και όχι μόνο για τον κ. Μητσοτάκη».

«Όλα έγιναν σωστά επί Τσίπρα; Δεν έγιναν όλα σωστά» κατέληξε ο Γιώργος Τσίπρας στην τοποθέτησή του για τη σχετική συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

