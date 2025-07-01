Το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί ένα δομικό πυλώνα της 'Αμυνας μας και η ενίσχυσή του μέσα από την «Ατζέντα 2030» δεν αποτελεί μια απλή αναβάθμιση των δυνατοτήτων του. Αντανακλά μία αλλαγή δόγματος, μια νέα αποτρεπτική εθνική στρατηγική. Νέες μονάδες, προηγμένα οπλικά και επικοινωνιακά συστήματα, αλλά πλέον και τεχνητή νοημοσύνη και ενσωμάτωση καινοτομίας, όλα αυτά εντάσσονται στην ολιστική προσέγγιση που έχουμε ονομάσει "Ασπίδα του Αχιλλέα"».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη χθες, Δευτέρα 30 Ιουνίου, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην επιθεώρηση του Στόλου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον οποίο υποδέχθηκε στην Ακτή Μιαούλη στο λιμάνι του Πειραιά και συνόδευσε εν πλω, επί της φρεγάτας «Σπέτσαι», στον Σαρωνικό Κόλπο.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απελευθερώνει, ανέφερε, «τα σύγχρονα οπλικά συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού, από τα στενά όρια μιας χωρικής υπεράσπισης. Τα μετατρέπει με τις νέες δυνατότητές τους σε στρατηγικά όπλα αποτροπής» πρόσθεσε ενώ αναφέρθηκε στις νέες φρεγάτες Belharra και τα στρατηγικά όπλα και την αντιαεροπορική άμυνα περιοχής που διαθέτουν.

Επιπλέον, εξήγησε ότι η Ελλάδα διαπραγματεύεται τις νέες ιταλικές φρεγάτες «για την αντικατάσταση των παλαιότερων μη εκσυγχρονισμένων φρεγατών τύπου S» ενώ επισήμανε ότι προχωρά «ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ από το ίδιο το Πολεμικό μας Ναυτικό» αλλά και ο εκσυγχρονισμός «των σκαφών Ρουσσέν, ο εκσυγχρονισμός των υποβρυχίων τύπου 214 που επιπλέον έχουν αποκτήσει και τις νέες τορπίλες, νέα ταχέα περιπολικά, νέα πλοία υποστήριξης, νέα ελικόπτερα Seahawk, νέα drones κάθετης απογείωσης, τα αντί-drone Κένταυρος, νέα συστήματα λειτουργικής διασύνδεσης, commandand control».

«Επίσης», συνέχισε, «ξεκινάμε μια διαδικασία που θα μας φέρουν μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη πάνω στη θάλασσα και κάτω από αυτήν».

«Αλλά», υπογράμμισε, «κοιτάμε και το μέλλον. Τη συμμετοχή στη σχεδίαση της νέας φρεγάτας Constellation, τη συμμετοχή στη σχεδίαση της ευρωκορβέτας, το σχεδιασμό ενός ελληνικού πλοίου για πρώτη φορά, το οποίο το Πολεμικό Ναυτικό θα το μοιράζεται με το Λιμενικό Σώμα».

«Και όλο αυτό με μια θεσμοθετημένη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε ποσοστό 25%» ξεκαθάρισε.

«Ξεκινάμε επίσης», είπε, «τη συζήτηση για την απόκτηση νέων υποβρυχίων. Στο βάθος βεβαίως δεκαετίας. Τα υποβρύχια δεν παράγονται γρήγορα. Και όλα αυτά σε ένα νέο θεσμοθετημένο πλαίσιο μέσα στον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο που εγγυάται το σεβασμό, τον απόλυτο σεβασμό στο υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Κάθε ευρώ πρέπει να δαπανάται με απόλυτη διαφάνεια».

«Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα Πολεμικό Ναυτικό δέκα φορές πιο ισχυρό από οτιδήποτε έχει γνωρίσει ο ελληνισμός μέχρι σήμερα», τόνισε και εξήγησε: «Και δεν χρησιμοποιώ τον αριθμό χωρίς να υπάρχει απόλυτη μέτρηση του αντικειμένου».

«Δεν θα ήταν δυνατόν αυτό χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα, τις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, για τους οποίους έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών αποδοχών τους» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Είτε ακόμη ως δόκιμοι στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είτε αργότερα με τις διαδοχικές αυξήσεις, η τελευταία των οποίων θα πραγματοποιηθεί, όπως και ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει, την 1η Οκτωβρίου του 2025.

Οδηγεί αυτό σε μια προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους» συμπλήρωσε.

Για τη Ναυτική Εβδομάδα και την επιθεώρηση του Στόλου, είπε ότι «συνιστά στοιχείο της διαχρονικής ναυτικής παράδοσης του Έθνους» και «αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, με τη θάλασσα».

«Η Ναυτική Εβδομάδα είναι ακριβώς το χρονικό σημείο στο οποίο πρέπει να αναλογιστούμε τον τεράστιο ρόλο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, του Νέου Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, στον 21ο αιώνα.Τις μεγάλες δυνατότητες που έχει και την τεράστια υπηρεσία που προσφέρει στην πατρίδα, προασπίζοντας την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης που η «Ατζέντα 2030» επιτάσσει» ανέλυσε ο κ. Δένδιας .

Συνεχάρη, τέλος, τις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού «για την εξαιρετική παρουσία τους κατά την επιθεώρηση του Στόλου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Στην επιθεώρηση παρέστησαν, επίσης, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη» υποναύαρχος ε.τ. Πάνος Λασκαρίδης.

