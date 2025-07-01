Πολιτικό Κέντρο για ΟΠΕΚΕΠΕ, προανακριτική και τα επόμενα βήματα της Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει σήμερα στις 17.00 και τα μέλη αναμένεται να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και τα επόμενα βήματα για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει αίτημα για σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

«Προφανώς θα υπάρξει πρόταση προανακριτικής. Μελετούμε την δικογραφία εκτενώς. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Δεν είναι μία εύκολη υπόθεση υπάρχουν πάρα πολλά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη θα κρίνει αξιολογώντας τα πραγματικά στοιχεία και θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται…Είναι ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Αυγενάκης.» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Mega.

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μελετά τη δικογραφία, από την πράσινη παράταξη προετοιμάζονται για την κατάθεση του αιτήματος τις επόμενες ημέρες, πάντως στελέχη του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε αυτή την περίπτωση θα κινηθεί αυτόνομα με τους βουλευτές του, καθώς η κοινοβουλευτική ομάδα διαθέτει και με το παραπάνω τις απαραίτητες 30 υπογραφές για κατάθεση αιτήματος για Προανακριτική.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην Κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό κλιμακώνοντας την κριτική του κόμματος και ζήτησε Πολιτική Αλλαγή, όταν ολοκληρωθούν οι θεσμικές διαδικασίες, που θα διασφαλίζουν ότι αποτρέπεται ο κίνδυνος παραγραφής των ενδεχόμενων αδικημάτων των υπουργών.

«Άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει "δυστυχώς αποτύχαμε". Δεν υπάρχει "δυστυχώς αποτύχαμε" υπάρχει "δυστυχώς, μας έπιασαν" σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Η θεωρία ότι δεν ήξερε ο Μητσοτάκης και τώρα έρχεται να λυτρώσει την χώρα από τα δικά τους σκάνδαλα, ένας τρόπος υπάρχει για να τη γλιτώσει: είναι η πολιτική αλλαγή. Εκλογές πολιτική αλλαγή και εκλογές μάλιστα σε χρόνο που δεν θα υπάρχει περίπτωση κανένας κίνδυνος παραγραφής των εγκλημάτων που υπάρχουν σήμερα στη δικογραφία» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαμήνυσε ότι δεν ανέχεται παλαιοκομματικές νοοτροπίες και ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που πρόσωπο της παράταξης έχει πλήξει το δημόσιο συμφέρον, θα βρεθεί εκτός της παράταξης.

«Εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει πλήξει το δημόσιο συμφέρον και έχει παρανομήσει από το ΠΑΣΟΚ, θα τεθεί εκτός ΠΑΣΟΚ.» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Live News.

Πάντως, η συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου είναι μια ευκαιρία να συζητηθούν και άλλα ζητήματα που απασχολούν τη Χαριλάου Τρικούπη, να τεθεί στο τραπέζι ο σχεδιασμός των δράσεων για τους επόμενους μήνες και να συζητηθεί η παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ, ακόμα και η εκδήλωση της 3η Σεπτέμβρη.

Εσωκομματική καταλλαγή

Φαίνεται ότι η πολιτική συγκυρία βοηθά στην εσωκομματική καταλλαγή, με τους περισσότερους να στοιχηματίζουν ότι παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη συνεδρίαση Πολιτικού Κέντρου μετά τη θύελλα που είχε ξεσπάσει με τη δήλωση του άλλοτε τσάρου της Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη- ότι το πρώτο μνημόνιο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί- που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Χάρη Δούκα και όχι μόνο, το θέμα αναμένεται να περάσει στα ψιλά, αν τεθεί στο τραπέζι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.