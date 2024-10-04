Ανάρτηση Δένδια για τα 50 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ αναφέρει:

«Η παράταξις της Νέας Δημοκρατίας υπόσχεται ότι δεν θα φεισθεί κόπων και θυσιών για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη. Με εκσυγχρονισμένες τις Ένοπλες Δυνάμεις η ανεξαρτησία της Ελλάδος θα κατοχυρωθεί. Και θα είναι σεβαστή από όλους, χωρίς την ανάγκη άλλων προστατών εκτός από τους συλλογικούς οργανισμούς στους οποίους θα μετέχει με την ελεύθερη βούλησή της και σύμφωνα με τα πάγια συμφέροντα του Ελληνισμού, στα οποία περιλαμβάνεται και η μοίρα της Κύπρου».

Και προσθέτει: «Πενήντα χρόνια μετά, τα λόγια αυτά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, από την Ιδρυτική Διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας στις 4/10/1974, παραμένουν οδηγός μας».

