Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται κατά πλειοψηφία, η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής, μετά από έγκληση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση δημοσίως, μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσεως τάχθηκαν η ΝΔ, η Πλεύση Ελευθερίας, παρών ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά ψήφισαν το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Η τελική απόφαση επαφίεται την Ολομέλεια.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή Δεοντολογίας, Γιώργος Γαβρήλος, υποστήριξε ότι ψήφισε «παρών», καθώς έτσι είχε συμφωνήσει με τον Παύλο Πολάκη, ενώ ο Χανιώτης βουλευτής το άφησε στην κρίση της επιτροπής.

Σύμφωνα με τον φάκελο της δικογραφίας, η μήνυση και αγωγή αφορά ανάρτηση του βουλευτή που υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας χρηματίστηκε, χαρακτηρίζοντας τον λαδέμπορα.

Η επιτροπή δεοντολογίας εισηγείται ομόφωνα και την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου. Ο φάκελός του αφορά οικογενειακή υπόθεση και τον βουλευτή μήνυσε για ψευδή κατάθεση ο σύζυγος ξαδέρφης του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.