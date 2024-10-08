Πολάκης: «Δεν μάς αξίζει η κακομοιριά - Να αποσυρθούν τα εξώδικα, όχι στη διαγραφή Κασσελάκη»

Παρέμβαση στις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ κάνει με δήλωση του ο Παύλος Πολάκης καλώντας τους συνυποψηφίους του για την προεδρία του κόμματος να συμφωνήσουν από κοινού τους όρους ενός "έντιμου και καθαρού αγώνα".

Στη δήλωση του τονίζει ότι "δε μας αξίζει ούτε η κακομοιριά και τα εξώδικα, ούτε η μικροπολιτική, ούτε τα σχέδια που εξυφαίνονται νύχτα σε υπόγεια! Καλώ να αποσυρθούν ΑΜΕΣΑ τα εξώδικα και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ όλη η παραφιλολογία περί διαγραφής υποψηφίου προέδρου!! "

"Έχω δηλώσει ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και θεωρώ μονόδρομο για την επανατοποθέτηση του κόμματος σε κυβερνητική τροχιά, την ομαλή εκλογή νέου προέδρου, χωρίς αποκλεισμούς. Η κοινωνία απαιτεί να κριθεί η εκλογή στο πεδίο της πολιτικής, με κατάθεση θέσεων και προγράμματος από όλους του υποψήφιους. Έχω δώσει πρώτος το παράδειγμα" σημειώνει.

Ο κ. Πολάκης αναφέρεται και στο θέμα που έχει προκύψει με την διαρροή του "πόθεν έσχες" του Στέφανου Κασσελάκη: "Απευθύνω σήμερα κάλεσμα σε όλους του συνυποψήφιους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, να συναντηθούμε και να συμφωνήσουμε στους όρους ενός έντιμου και καθαρού αγώνα που θα δυναμώνει και δεν θα εξαϋλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Να σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να σταματήσει το θέατρο σκιών όπου πρωταγωνιστούν δήθεν θύτες και δήθεν θύματα. Δε μας αξίζει ούτε η κακομοιριά και τα εξώδικα, ούτε η μικροπολιτική, ούτε τα σχέδια που εξυφαίνονται νύχτα σε υπόγεια! Καλώ να αποσυρθούν ΑΜΕΣΑ τα εξώδικα και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ όλη η παραφιλολογία περί διαγραφής υποψηφίου προέδρου!! Δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου και δεν με αφορά οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, πέρα από μια ανοιχτή, μαζική, δημοκρατική διαδικασία. Να νικήσει αυτός που θα επιλέξει ο λαός της δημοκρατικής παραταξης! Στην βάση των αποφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, να πάρουμε όλοι θέση δημόσια, σήμερα. Είμαι παρών για τον μεγάλο και νικηφόρο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και όχι ένα κόμμα διευθετήσεων και τακτικισμών στο περιθώριο της πολιτικής ζωής και μακρυά από τις ανάγκες των ανθρώπων!".

Κλείνοντας αναφέρει: "Αν κάποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να αντιληφθεί το μήνυμά μου, τότε επιθυμεί το κακό και όχι το καλό, την ρευστοποίηση και όχι την ενίσχυση της ιστορικά αναγκαίας μεγάλης πλειοψηφικής Αριστεράς. Η ώρα να συναντηθούμε όλοι με την ευθύνη μας, έφθασε!".

Πηγή: skai.gr

