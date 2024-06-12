Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ: Κάθε συνταγμένη πρόταση που οδηγεί στην ενδυνάμωση του κόμματος είναι καλοδεχούμενη

Συνολική αποτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα έκανε ο Παύλος Γερουλάνος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η αποχή σε συνδυασμό με ένα αντισυστημικό ποσοστό που πήγε σε μικρά κόμματα, δημιουργεί ένα πλαίσιο απαξίωσης του πολιτικού συστήματος.

«Με λίγα λόγια ο πολίτης μας γυρνάει την πλάτη» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι όπως προκύπτει «ο κόσμος δεν εμπνέεται από αυτό που βλέπει και αφορά όλους μας».

Για το θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ που έθεσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τόνισε ότι το «σωστό, όταν δεν έχεις πετύχει τους στόχους σου, είναι να πας στα όργανα με συγκεκριμένες εισηγήσεις και όχι να βγαίνει ο καθένας να μιλάει. Δεν θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη πορεία», πρόσθεσε ωστόσο ότι όπως «κάθε συνταγμένη πρόταση η οποία θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση του κόμματος, είναι καλοδεχούμενη».

Κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα του κόμματος και για το ποιος ευθύνεται, ο κ. Γερουλάνος τόνισε ότι δεν αυτό θα το πει στα όργανα.

Το δεύτερο μήνυμα, σημείωσε, είναι ότι «τελειώνει το 41%» κάτι που όπως είπε, «παραδέχθηκε και ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να κάνει όμως την αυτοκριτική του, καθώς δεν έβαλε τον εαυτό του σε αυτούς που "κοιτούν από ψηλα". Η νοοτροπία της ΝΔ είναι βαθύτατα αλαζονική», ανέφερε.

Τρίτο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα δεν «τσιμπάει» από τα life style στα social. «Είδαμε το ποσοστό του κ. Κασσελάκη, δεν είναι εντυπωσιακό. Δεν θα το υποτιμήσω ποτέ. Γιατί είχα υποτιμήσει του Τραμπ και έκανα λάθος».

Η απλή αποτίμηση είναι ότι δεν πετύχαμε να είμαστε δεύτερο κόμμα και οφείλουμε να δούμε τι πήγε λάθος.

Μέρος της αποτίμησης είναι να δούμε πού πήγαμε καλύτερα και πού όχι και γιατί. Η αποτίμηση αυτή πρέπει να γίνει μέσα στα θεσμικά όργανα γιατί έτσι διασφαλίζουμε την επόμενη ημέρα. Αν αρχίσουμε να δείχνουμε το δάκτυλο ο ένας στον άλλο, τότε θα πάει διχασμένο στις επόμενες εκλογές.

Ερωτηθείς για την ανάρτηση που έκανε, ο ίδιος είπε ότι δεν θα την είχε δημοσιεύσει αν δεν είχε προκληθεί με αιχμές για την Αθήνα, στην οποία το κόμμα ήρθε 4ο. Όπως είπε «αν στοχοποιηθούν οι βουλευτές της Αττικής η απάντηση είναι ότι η Α΄ Αθήνας είναι η περιφέρεια που έφερε μεγάλο ποσοστό».

Στην ερώτηση, αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος εάν τα θεσμικά όργανα αποφασίσουν ότι τεθεί θέμα ηγεσίας απάντησε ότι «το δικό μου προσωπικό πολιτικό μέλλον είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Το πρώτο είναι πώς το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί στα πόδια του και θα κρατήσουμε τον κόσμο».

Για ενδεχόμενη συνεργασία με την αριστερά αλλά για να συμβεί να γίνει με τρόπο που οι λύσεις θα είναι καθαρές.

Πηγή: skai.gr

