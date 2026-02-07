Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης εμπιστεύεται την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα στη Χίο και όχι τους διακινητές

Οι έρευνες για την τραγωδία με ανθρωποκτονίες είναι σε εξέλιξη, με τους διακινητές να θεωρούνται υπεύθυνοι, καθώς ένας διακινητής που προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

Το Λιμενικό προστατεύει τα σύνορα της χώρας και σώζει ζωές, με τον υπουργό να τονίζει ότι ο πραγματικός εχθρός είναι οι διακινητές, ενώ καταδικάζει τη στοχοποίηση των λιμενικών σε δυστυχήματα

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές», τόνισε από τα Ιωάννινα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισκέπτεται δομές Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την τραγωδία στη Χίο είπε: «Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται. Από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο, ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα. Από κει και πέρα, άντρες και γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορα μας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, προστατεύει τα σύνορα και αντίστοιχα, σώζει κόσμο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Ο υπουργός επισήμανε επίσης, ότι είναι πολύ λυπηρό, το γεγονός οτι κάποιοι, αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, καθώς δίνουν καθημερινά μάχη για να προστατεύσουν τα σύνορά της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

