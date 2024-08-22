Τον έμμεσο ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο πρωθυπουργός ευνοούν με την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ( ΕΣΥ) μεγάλα συμφέροντα στο χώρο της Υγείας, διατυπώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο το οποίο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναδεικνύει τα μεγάλα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να τα αντιμετωπίσει. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα «οι γιατροί της Σάμου κατήγγειλαν ότι η μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου νοσηλεύεται στην Αθήνα με συμπτώματα εγκεφαλικού λόγω των εξαντλητικών ωραρίων. Αντίστοιχη κατάσταση με υποστελεχωμένα τμήματα και υπερεφημέρευση επικρατεί σχεδόν στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας».

Επισημαίνει ότι η βασική δέσμευση του κ.Μητσοτάκη στη δεύτερη τετραετία ήταν πώς «όταν πήρε τα 40 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, που δόθηκαν επί της ουσίας για τη δημόσια υγεία, ήταν ότι θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντ' αυτού, οι δομές δημόσιας υγείας καταρρέουν».

"Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, ποιους ευνοεί η απαξίωση και η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας;» υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

