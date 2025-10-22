«Τρία στα τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρέθηκαν να έχουν παραβατικές συμπεριφορές ως προς τα φορολογικά τους δεδομένα. Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο, που έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι τα ΚΥΔ αποτελούν τη μήτρα του προβλήματος που οδήγησε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής» αναφέρουν πηγές της και προσθέτουν: «Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία από τα περίπου 500 ΚΥΔ που υπάρχουν στη χώρα μας έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα τα 225, ποσοστό ελέγχου που φτάνει στο 48%, δηλαδή, περίπου, το 50% των ΚΥΔ. Από αυτούς τους ελέγχους έχει διαπιστωθεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που ξεπερνάει τα 10.000.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που ήδη έχουν επιβληθεί ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Αξίζει να σημειωθεί και αυτό δείχνει το εύρος του προβλήματος στα ΚΥΔ είναι ότι, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πιτσιλή, υπάρχουν κέντρα που οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες τους για να τους ελέγξουν!». Σημειώνουν μάλιστα ότι «ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής - απαντώντας εμμέσως στην ατυχή διαρροή του ΠΑΣΟΚ για διαφωνία του με τον κ. Βορίδη - σε σχετική ερώτηση εξήγησε ότι κατ' έτος γίνονται περίπου 40.000.000 εγγραφές στο έντυπο Ε-9. Συνεπώς, είναι αδύνατο να διενεργηθεί εκ των προτέρων, προληπτικά, δηλαδή έλεγχος τίτλων σε κάθε μία από αυτές. Παρά ταύτα, μπορεί να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι τίτλων, ad hoc, όταν χρειασθεί, όπως έχει γίνει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Η δε διασταύρωση καταχώρησης ΑΤΑΚ σε δηλώσεις ΟΣΔΕ με αντίστοιχη εγγραφή στο έντυπο Ε-9 όσον αφορά την ιδιοκτησία, γίνεται πιο εύκολα, πιο ευχερώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.