Πριν από δέκα χρόνια, δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να βρεθεί στο τιμόνι του Eurogroup.

Το όχι και τόσο μακρινό 2015, πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Ολλανδός Γερούν Ντάισελμπλουμ. Οι κόντρες του με τον τότε υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάνη Βαρουφάκη έχουν μείνει αξέχαστες.

Από τότε, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και ο Έλληνας Κυριάκος Πιερρακάκης θα «μονομαχήσει» σήμερα για την προεδρία.

Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα και ο άλλοτε επικριτής της Ελλάδας, επαινεί τον σημερινό υπουργό Οικονομικών.

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ευρωζώνη», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευσε του Eurogroup κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της χώρας. «Όλες οι σκληρές προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη», σημείωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ντάισελμπλουμ, η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt αποθεώνει τον Κυριάκο Πιερρακάκη γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλές πιθανότητες» να ηγηθεί του Eurogroup. Mετά την κρίση χρέους, η εκλογή του θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα έκαναν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν».

Στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, oι 20 υπουργοί της ευρωζώνης θα επιλέξουν τον άνθρωπο που θα ηγηθεί του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Μετά την παραίτηση του Ιρλανδού, Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει ανώτερο ρόλο στην Παγκόσμια Τράπεζα, χρέη προέδρου εκτελεί προσωρινά, ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

H διαδρομή Πιερρακάκη

Ο Πιερακάκης διορίστηκε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον Μάρτιο του 2025, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (2023-2025) και Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023).

Τον Νοέμβριο του 2025, ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Εurogroup, του οργάνου των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών της ευρωζώνης που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

Στην επιστολή υποψηφιότητάς του, τόνισε τη «βαθιά ευρωπαϊκή» του πεποίθηση και υπογράμμισε την πρόσφατη ιστορία ανθεκτικότητας και μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας ως απόδειξη του τι μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη μέσω της συλλογικής δράσης.



Ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετείχε στις πρωτοβουλίες ψηφιακής μεταμόρφωσης της Ελλάδας. Κατά τη θητεία του ως Υπουργός Παιδείας, πραγματοποίησε μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τα πανεπιστήμια.

O Πιερρακάκης όμως δεν παίζει μόνος του. Απέναντι του βρίσκεται ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ, ο οποίος ανήκει επίσης στο ΕΛΚ, την ίδια ευρωομάδα με τον Έλληνα υπουργό.

Ποιος είναι ο Φαν Πέτεγκεμ

O Φαν Πέτεγκεμ ηγείται της στρατηγικής δημοσιονομικής εξυγίανσης του Βελγίου και επιβλέπει την ευθυγράμμιση της χώρας με το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ως εκπρόσωπος του Βελγίου στo Εurogroup από το 2020, συμβάλλει ενεργά στις συζητήσεις σχετικά με τη μακροοικονομική διακυβέρνηση, τη δημοσιονομική

βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης.

Πριν εισέλθει στην κυβέρνηση, ο Φαν Πέτεγκεμ έχτισε μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα ως καθηγητής Διαχείρισης Λειτουργιών και Διευθυντής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στο EDHEC Business School στη Λιλ της Γαλλίας. Μπήκε στην εθνική πολιτική το 2016 ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για τους Χριστιανοδημοκράτες, όπου έγινε βασική πολιτική φωνή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Από το 2020 έως το 2025, υπηρετεί ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών του Βελγίου. Η θητεία του επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης. Υλοποίησε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απλοποίησαν το φορολογικό σύστημα, μείωσαν τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και μετατόπισαν τη φορολογία προς τον πλούτο, την κατανάλωση και τη ρύπανση.

Παρόμοιοι αλλά διαφορετικοί

«Και οι δύο είναι από το ίδιο καλούπι», σύμφωνα με ένα διπλωμάτη της ΕΕ.

Ωστόσο, οι προσωπικότητες και ο γενικός τρόπος συμπεριφοράς των δύο πολιτικών διαφέρουν σημαντικά.

Παρά το γεγονός ότι ανέλαβε υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας μόλις τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Πιερακάκης θεωρείται πιο δυναμικός και αυθόρμητος στις συζητήσεις του Eurogroup από τον Φαν Πέτεγκεμ, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις από το 2020.

Ωστόσο, η εργασιακή ηθική του Φαν Πέτεγκεμ, καθώς και η επιτυχημένη ηγεσία του στις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Βελγίου στο Συμβούλιο πέρυσι, έχουν κερδίσει τον σεβασμό των συναδέλφων του.

Τα στρατόπεδα

Η Ολλανδία, η Φινλανδία και οι περισσότερες άλλες βόρειες χώρες της ΕΕ φαίνεται να κλίνουν προς την υποστήριξη του Φαν Πέτεγκεμ . Η Αθήνα, εν τω μεταξύ, ελπίζει στην υποστήριξη των νότιων χωρών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, καθώς και της Εσθονίας και της Λιθουανίας.

Η Γαλλία δεν έχει εκφράσει δημόσια τη θέση της σχετικά με το θέμα της εκλογής του νέου προέδρου του Eurogroup.

Το Eurogroup είχε μόνο τέσσερις επικεφαλής από τότε που ο ρόλος αυτός έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το 2005 έως το 2013, ακολουθούμενο από τον Ντάισελμπλουμ την επόμενη πενταετία. Ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο και στη συνέχεια ο Ντόναχιου ηγήθηκαν τα επόμενα χρόνια.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Eurogroup

Σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην κρίση χρέους, το Eurogroup αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να βρει ξανά τη θέση τoυ.

Η αλλαγή ηγεσίας του Eurogroup πραγματοποιείται σε ένα κλίμα αυξανόμενων προκλήσεων, όπως η προσπάθεια της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική, η αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας και οι αυστηρότερες εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Οι χώρες αντιμετωπίζουν επίσης το βάρος των δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Μεταξύ των πιθανών μελλοντικών προτεραιοτήτων είναι το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εθνικών φραγμών στις κεφαλαιαγορές, και της έκδοσης μιας ψηφιακής έκδοσης του κοινού νομίσματος.

Η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης -ένας τομέας στον οποίο ο Πιερρακάκης θεωρείται από ορισμένους ότι έχει πλεονέκτημα, δεδομένου του παρελθόντος του ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

O ρόλος του προέδρου είναι σημαντικός, καθώς εκτός από τον συντονισμό του Eurogroup, το εκπροσωπεί σε διεθνή φόρουμ όπως μεταξύ άλλων η G7.

Η σημερινή διαδικασία

Ο πρόεδρος του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των μελών του (11 ψήφοι), για θητεία δυόμισι ετών.

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 και μέχρι αργά το απόγευμα θα γνωρίζουμε τον νέο πρόεδρο, ο οποίος από την επόμενη ημέρα αρχίζει και ασκεί επίσημα τα καθήκοντά του.

Εάν ο πρόεδρος κωλύεται να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον υπουργό οικονομικών της χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. Εάν το προεδρεύον κράτος μέλος δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο υπουργός οικονομικών της επόμενης χώρας της ζώνης του ευρώ που πρόκειται να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου. Εάν παραιτηθεί ο πρόεδρος του Eurogroup, τα μέλη του Eurogroup εκλέγουν νέο πρόεδρο το συντομότερο.

