ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεύτερη «ευκαιρία» για τον «Φραπέ» στην εξεταστική – Σήμερα η κατάθεσή του

Του Γιάννη Ανυφαντή

Περίπου ένα μήνα μετά την πρώτη κλήση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης – γνωστός ως «Φραπές» - αναμένεται σήμερα να περάσει το κατώφλι της αίθουσας 223, μετά την επανακλήτευσή του.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Νοεμβρίου – μετά την αρχική του άρνηση να καταθέσει στην επιτροπή υποβάλλοντας υπόμνημα – η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να τον στείλει στον εισαγγελέα, διαβιβάζοντας την υπόθεσή του στη Δικαιοσύνη προκειμένου να κρίνει εάν έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας, με την αντιπολίτευση να ζητά τη βίαιη προσαγωγή του. Αυτή τη φορά πάντως ο ίδιος, έχει διαμηνύσει σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις του πως θα βρεθεί στην εξεταστική, καταθέτοντας, όπως έχει ο ίδιος ισχυριστεί, «με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία».

Ο Γιώργος Ξυλούρης αποτελεί έναν από τους κεντρικούς αρνητικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως λόγω της συμμετοχής του στους «καυτούς» διαλόγους των νόμιμων επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις του οργανισμού. Μάλιστα πλήθος συνομιλίων εμφανίζουν τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή να συνομιλεί με διοικητικά στελέχη του οργανισμού και να πιέζει προκειμένου να ξεπαγώσουν ΑΦΜ της οικογένειας του. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας εκ των διαλόγων – που προκάλεσε και αρκετές συζητήσεις – εμφανίζει τον «Φραπέ» να συνομιλεί με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, όπου και καταγράφεται να λέει: «Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου ρε μ…..α, αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει…». Τα βλέμματα στρέφονται αναπόφευκτα και στις καταγραφές που τον εμφανίζουν να λέει ότι θα «ξεκ@λ@σει» τους ευρωπαίους εισαγγελείς.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ξυλούρης θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και για την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

Πηγή: skai.gr

