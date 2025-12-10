Η Ελλάδα πρόκειται να αντιμετωπίσει την πιο συμβολική δοκιμασία μέχρι στιγμής στην πορεία της προς την αποκατάσταση της φήμης της στην ευρωζώνη, καθώς ο υπουργός Οικονομικών της χώρας είναι υποψήφιος για την προεδρία του ίδιου θεσμού που πρωταγωνίστησε στην κρίση χρέους της χώρας, σημειώνει το Bloomberg.

Σε ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα ανταγωνιστεί τον Βέλγο Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ για τη θέση του προέδρου του Εurogroup.

Και οι δύο έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από τη στιγμή που αναδείχθηκαν ως οι μόνοι δύο υποψήφιοι για την κενή θέση που δημιουργήθηκε μετά την ξαφνική παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου. Ο νικητής θα προεδρεύει των μηνιαίων συναντήσεων και θα εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε όλους τους μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς.

Το πιθανό αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη σαφές, καθώς οι περισσότερες πρωτεύουσες παραμένουν μέχρι στιγμής σιωπηλές ως προς το ποιον θα υποστηρίξουν, αλλά η αφήγηση της εθνικής εξιλέωσης που παρουσίασε η Αθήνα μετά από πολυετή προσπάθεια για τον περιορισμό του χρέους είναι κάτι που ο αντίπαλος του Πιερρακάκη για τη θέση δεν μπορεί να προσφέρει.

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευσε του Eurogroup κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της χώρας. «Όλες οι σκληρές προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη», σημειώνει.

Ο Ντάισελμπλουμ προήδρευε κατά τη διάρκεια της χειρότερης, κατά πάσα πιθανότητα, στιγμής της Ελλάδας στο Eurogroup στα τέλη Ιουνίου 2015. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνησή της ενός αιφνιδιαστικού δημοψηφίσματος για τους νέους όρους διάσωσης -και την έκκληση προς τους ψηφοφόρους να τους απορρίψουν- μια συνάντηση στις Βρυξέλλες έγινε πιο έντονη από ποτέ.

Όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών της χώρας αποχώρησε, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προχώρησαν σε συζήτηση για το πώς θα προστατεύσουν τις οικονομίες τους από την πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Τέτοια επεισόδια κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους που έπληξε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης και της Ιρλανδίας και απαιτούσε τρεις διαδοχικές διασώσεις για την Αθήνα, έκαναν το Eurogroup και τους προέδρους του να αποκτήσουν κακή φήμη στην ελληνική κοινωνία. Για χρόνια, οι Έλληνες πολίτες το θεωρούσαν ως ένα από τα βασικά όργανα που λάμβαναν σκληρές αποφάσεις που επηρέαζαν το οικονομικό τους μέλλον.

Αντίθετα, πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η χώρα έχει πλέον το υψηλότερο ποσοστό ψηφοφόρων που υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει «μεγαλύτερος συντονισμός» στην οικονομική πολιτική μεταξύ των μελών της ευρωζώνης, παρόλο που το 28% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να θεωρεί ότι το νόμισμα αυτό καθαυτό είναι «κακό» για τη χώρα.

Από δημοσιονομική άποψη, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου. Αν και το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει το μεγαλύτερο στην ΕΕ, ο λόγος αυτός μειώνεται ραγδαία. Η χώρα είναι μία από τις λίγες στην Ένωση που παρουσιάζει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες χώρες, αν και έχει να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση μετά από χρόνια χαμένης ανάπτυξης.

Εν τω μεταξύ, το Βέλγιο, που φιλοξενεί τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΝΑΤΟ, προσπαθεί να περιορίσει τα ελλείμματα που υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο όριο της ΕΕ, το οποίο είναι 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το χρέος του Βελγίου είναι σε πορεία να ξεπεράσει ενδεχομένως αυτό της Ελλάδας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η αλλαγή ηγεσίας του Eurogroup πραγματοποιείται σε ένα κλίμα αυξανόμενων προκλήσεων, όπως η προσπάθεια της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική, η αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας και οι αυστηρότερες εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Οι χώρες αντιμετωπίζουν επίσης το βάρος των δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην κρίση χρέους, το Eurogroup αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να βρει ξανά τη θέση τoυ.

Μεταξύ των πιθανών μελλοντικών προτεραιοτήτων είναι το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εθνικών φραγμών στις κεφαλαιαγορές, και της έκδοσης μιας ψηφιακής έκδοσης του κοινού νομίσματος.

Η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης -ένας τομέας στον οποίο ο Πιερρακάκης θεωρείται από ορισμένους ότι έχει πλεονέκτημα, δεδομένου του παρελθόντος του ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Το Eurogroup είχε μόνο τέσσερις επικεφαλής από τότε που ο ρόλος αυτός έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το 2005 έως το 2013, ακολουθούμενο από τον Ντάισελμπλουμ την επόμενη πενταετία. Ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο και στη συνέχεια ο Ντόναχιου ηγήθηκαν τα επόμενα χρόνια.

Ορισμένοι, ωστόσο, έχουν υποδείξει ότι ο Πιερακάκης απέχει τόσο πολύ από την κατάκτηση των 11 ψήφων που απαιτούνται για να κερδίσει την προεδρία, που θα μπορούσε να αποσύρει την υποψηφιότητά του πριν από την ψηφοφορία της Πέμπτης. Άλλοι, ωστόσο, λένε το ίδιο για τον Φαν Πέτεγκεμ, σύμφωνα με το Euractiv.

Όπως έχουν τα πράγματα, η Ολλανδία, η Φινλανδία και οι περισσότερες άλλες βόρειες χώρες της ΕΕ φαίνεται να κλίνουν προς την υποστήριξη του Φαν Πέτεγκεμ . Η Αθήνα, εν τω μεταξύ, ελπίζει στην υποστήριξη των νότιων χωρών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, καθώς και της Εσθονίας και της Λιθουανίας.

Η Γαλλία δεν έχει εκφράσει δημόσια τη θέση της σχετικά με το θέμα, ωστόσο ο Πιερρακάκης συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών Ρολάντ Λεσκούρ στο Παρίσι.

«Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε κατάσταση αναμονής, περιμένοντας την εκλογή του νέου προέδρου», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης θα «διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση» του έργου της ομάδας και στον καθορισμό της «πολιτικής της οράματος» κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του.

Ορισμένοι διπλωμάτες έχουν υποδείξει ότι το αβέβαιο αποτέλεσμα οφείλεται εν μέρει στις παρόμοιες εκλογικές πλατφόρμες των υποψηφίων, καθώς και οι δύο δεσμεύονται να βελτιώσουν τον δημοσιονομικό συντονισμό, να ενισχύσουν τον παγκόσμιο ρόλο του ευρώ και να δυναμώσουν την εξασθενημένη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

Παρόμοιοι αλλά διαφορετικοί

«Και οι δύο είναι από το ίδιο καλούπι», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Ωστόσο, οι προσωπικότητες και ο γενικός τρόπος συμπεριφοράς των δύο πολιτικών διαφέρουν σημαντικά.

Παρά το γεγονός ότι ανέλαβε υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας μόλις τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Πιερακάκης θεωρείται πιο δυναμικός και αυθόρμητος στις συζητήσεις του Eurogroup από τον Φαν Πέτεγκεμ, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις από το 2020.

Ωστόσο, η εργασιακή ηθική του Φαν Πέτεγκεμ, καθώς και η επιτυχημένη ηγεσία του στις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Βελγίου στο Συμβούλιο πέρυσι, έχουν κερδίσει τον σεβασμό των συναδέλφων του.

Πηγή: skai.gr

