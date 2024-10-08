Τη σημασία που έχει ο σεβασμός των διεθνών συμφωνιών θα υπογραμμίσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα συγκληθεί υπό την προεδρία του στις 10-11 Οκτωβρίου στο Βελιγράδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις εργασίες της Επιτροπής θα ανοίξουν ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Βουλής της Σερβίας, ενώ θα συμμετάσχουν βουλευτές από τα κράτη-μέλη και ιδίως τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να τονίσει τη σημασία που έχει ο σεβασμός των διεθνών συμφωνιών για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας, την αντιμετώπιση του εθνικισμού και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Θα υπογραμμίσει παράλληλα τη σημασία που έχει για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση του εθνικισμού, η συνανάπτυξη της περιοχής στην οικονομία, την ενέργεια και την νέα πράσινη και ψηφιακή ατζέντα, καθώς και ο συντονισμός σε θέματα ασφάλειας και διπλωματίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Σέρβο πρωθυπουργό στο περιθώριο της συνάντησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.