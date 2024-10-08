Δεν έχουν τέλος τα επεισόδια στον ΣΥΡΙΖΑ, με δημοσιεύματα για «γκρίζες ζώνες» στο πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη να κάνουν την εμφάνισή τους, κάνοντας λόγο ακόμη και για σενάρια διαγραφής του πρώην προέδρου από το κόμμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ατο «Σήμερα», η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη έκανε λόγο για «πόθεν εσχο-λογία», επισημαίνοντας πως συμβαίνουν πράγματα τα οποία η ίδια είχε προβλέψει. «Είχαμε πει ότι μόλις κατατεθεί το πόθεν έσχες του προέδρου, για 10-15 μέρες θα απασχολήσει από τα πρωινάδικα μέχρι τα δελτία ειδήσεων», όπως σημείωσε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι παρά τα προσκόμματα, «τα πράγματα θα καταλλαγιάσουν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα προχωρήσουμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα», κάνοντας εκ νέου λόγο για μια «μικρή γραφειοκρατία που καμία σχέση δεν έχει με την κομματική βάση του κόμματος και με τερτίπια και τεχνάσματα ευτελίζει καθημερινά τν ΣΥΡΙΖΑ». Σε ερώτηση περί δυνατότητας διαγραφής του κ. Κασσελάκη από την παράταξη, η κ. Τζάκρη χαρακτήρισε ως «παιδικά του Disney» ένα τέτοιο σενάριο. «Ας κάνουν και σε καφετέρια ή γκαρσονιέρα το συνέδριο. Να ξέρετε ότι αν τον διαγράψουν, θα εκλέξουμε μέχρι και το σακάκι του κ. Κασσελάκη με 92%».

«Έξαρση στην παραβατικότητα των ανηλίκων με σφραγίδα Μητσοτάκη»

Παράλληλα, η κ. Τζάκρη έκανε ειδική αναφορά και στην παραβατικότητα των ανηλίκων, ένα φαινόμενο το οποίο «έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», εξηγώντας:

«Πρώτα από όλα διογκώθηκε από την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας και κυρίως από την ακρίβεια που εκτινάχθηκε και μέχρι σήμερα καλπάζει, όπου αναγκάζει τους γονείς των οικογενειών να δουλεύουν δυο δουλειές τη μέρα για να τα βγάλουν πέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ασκήσουν πραγματική εποπτεία. Το κυριότερο όμως είναι αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου, που τους έχει μετατρέψει σε οργισμένες ομάδες θυμωμένων νέων που δίνουν ραντεβού να λύσουν τα προβλήματά τους διά της βίας».

Η ίδια υποστήριξε ότι τέτοια προβλήματα δεν επιλύονται με διοικητικά μέτρα όπως αποβολές ή αύξηση στις ποινές για τους εφήβους, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη διαρκούς εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία και στο Διαδίκτυο που να λέει στους νέους γιατί δεν πρέπει να λύνουν τα προβλήματά τους μέσα από τη βία. «Δεν είδα να προσλαμβάνονται 2.500-3.000 κοινωνικοί λειτουργοί για να διερευνήσουμε το κοινωνικό προφίλ αυτών των οικογενειών. Είναι δυνατόν να μην "κατεβαίνουν" ιστοσελίδες που δίνουν ραντεβού οι νέοι μεταξύ τους για ξύλο;

