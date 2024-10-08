Στην Αθήνα ο Τζέφρι Πάιατ για την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ θα βρεθεί στην Αθήνα στις 8 και 9 Οκτωβρίου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας με ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Ενέργειας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επιπλέον, θα έχει επαφές με ηγετικά στελέχη ενεργειακών εταιρειών προκειμένου να συζητήσει ευκαιρίες σχετικά με την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και τη βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας.

Το πρόγραμμα του Τζέφρι Πάιατ θα συμπεριλαμβάνει επίσης ομιλία σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί από την ΕΕ με θέμα τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και την προώθηση του κοινού στόχου ΗΠΑ-ΕΕ για πλήρη αποσύνδεση από τη ρωσική ενέργεια έως το 2027.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.