Τις προτάσεις του για την οικονομία και την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης χθες στην Ιεράπετρα.

Όπως μεταδίδει το hxonews.gr, στη χθεσινή του ομιλία στην Ιεράπετρα, ο κος Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέφερε ότι αποφάσισε να επισκεφθεί όλη τη χώρα γιατί θέλει να μεταφέρει το μήνυμα ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξαναβρεί το βηματισμό του και να εκπέμψει ένα σοβαρό προγραμματικό λόγο για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας ώστε να ορθοποδήσει ξανά η κοινωνία μας.

Αρχικά, ο κος Πολάκης έκανε έναν απολογισμό των όσων έκανε αλλά και όσων δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν κυβέρνηση και μίλησε για τα λάθη που έκαναν ως αντιπολίτευση τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μην νικήσουν στις τελευταίες εκλογές. Επίσης, έκανε σύγκριση των όσων έγιναν σε επίπεδο υγείας στο νομό μας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με όσα γίνονται σήμερα και κατέληξε στο ότι εάν μπορούσαν εκείνοι να διαχειριστούν τα χρήματα που είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην πανδημία σήμερα θα ήμασταν μία άλλη χώρα.

Συνεχίζοντας, ανέφερε τους άξονες που πρέπει να αλλάξουν ώστε να ορθοποδήσει ξανά η χώρα μας.

Το πρώτο που πρέπει να γίνει, είπε ο κος Πολάκης, είναι να ξαναπάρουμε την Εθνική Τράπεζα στα χέρια μας διαφορετικά δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης στα χέρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, θα πρέπει να γυρίσει ξανά η ΔΕΗ καθώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όταν το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας είναι τόσο υψηλό. Τρίτον, πρέπει να ξαναπάρουμε το management στο ένα από τα δύο διυλιστήρια και να υπάρχει έλεγχος στην διατίμηση στην χονδρική αγορά. Τέταρτον, ανέφερε ότι θα πρέπει να αμειφθεί η εργασία δίνοντας το παράδειγμα των νέων γιατρών και των εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν έχουν κίνητρα και οι οποίοι θα πρέπει, κατά τη γνώμη του, να αμείβονται με βάση το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει η δουλειά τους. Για να βρεθούν αυτά τα χρήματα, ο κος Πολάκης είπε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές στη χώρα μας. Τέλος, αναφέρθηκε στα έσοδα της Αττική Οδού τα οποία «χάρισε» η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ΤΕΡΝΑ και τα οποία ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο το χρόνο για τα υπόλοιπα 25 χρόνια. Αυτό που προτείνει ο κος Πολάκης είναι, αφού έκλεισε ο προηγούμενος κύκλος και ξεπληρώθηκε το έργο, να περάσει στο δημόσιο και να μπουν διόδια με βάση την χιλιομετρική απόσταση. Έτσι, από το 1 δις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 400.000 ευρώ για οδικούς άξονες και έργα και τα 600.000 ευρώ για αύξηση των μισθών.

Κλείνοντας, ο κος Πολάκης ανέφερε ότι όλα γίνονται, αρκεί να υπάρχουν οι αντίστοιχες πολιτικές επιλογές.

Πηγή: skai.gr

