Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό.

Όπως τόνισε το ΥΠΕΞ στο Χ: «αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνα με τους σχετικούς Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ, προς όφελος όλων των Κυπρίων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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