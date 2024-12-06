Κινητικότητα για εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα

Το Κατάρ επιστρέφει στη διαδικασία διαμεσολάβησης μετά από παρέμβαση ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Αισιόδοξη κινητικότητα παρατηρείται ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα, με το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο να μεταδίδει δημοσιογραφικές αναφορές που υποστηρίζουν ότι οι παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται να έχουν ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα, όπως μεταδίδεται, κατά τη χθεσινοβραδινή σύσκεψη του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου περιορισμένης σύνθεσης, αρμόδιου για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, τέθηκαν στο τραπέζι οι λεπτομέρειες μίας νέας επικαιροποιημένης πρότασης που προωθείται από την Αίγυπτο, με την ελπίδα να τεθεί, ει δυνατόν, σε άμεση εφαρμογή.



Τι προβλέπει η νέα αιγυπτιακή πρόταση



Λεπτομέρειες του επικαιροποιημένου αιγυπτιακού πλαισίου εκεχειρίας εκθέτει στο σημερινό της φύλλο η λιβανική εφημερίδα Αλ-Αχμπάρ, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές από το Κάιρο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ επιδεικνύει τώρα μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων. Συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο φέρεται να προβλέπει ότι θα δοθεί πίστωση χρόνου στη Χαμάς για να εντοπίσει και να καταγράψει τους ισραηλινούς ομήρους που βρίσκονται ακόμη εν ζωή και, στη συνέχεια, θα δοθεί προτεραιότητα στην απελευθέρωση των γυναικών που κρατούνται στη Γάζα. Κατόπιν, θα απελευθερωθούν οι άνδρες όμηροι, ηλικίας άνω των 50 ετών με χρόνια προβλήματα υγείας, ενώ παράλληλα το Ισραήλ θα απελευθερώσει σταδιακά Παλαιστίνιους βαρυποινίτες που κρατούνται στις φυλακές ασφαλείας και έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατικές πράξεις. Ενδεικτικό της αλλαγής στάσης του Ισραήλ φέρεται να είναι η αποφυλάκιση και ισοβιτών Παλαιστινίων κρατουμένων.



Πιο ευέλικτη και η Χαμάς



Παράλληλα, ο Γκέρσον Μπάσκιν, επικεφαλής του Τμήματος Μέσης Ανατολής του βρετανικού φορέα διεθνούς διαμεσολάβησης International Communities Organization (ICO), που εδρεύει στο Λονδίνο και διατηρεί σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με τη Χαμάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θέτει πλέον ως απαραίτητη προϋπόθεση εκεχειρίας την ολική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Επιπροσθέτως, σύμφωνα πάντα με τον Μπάσκιν, η Χαμάς δεν είναι πια αρνητική στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας μία «παλαιστινιακή διοίκηση τεχνοκρατών», ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή στελεχών ή εκπροσώπων της οργάνωσης.



Ο ρόλος του περιβάλλοντος Τραμπ



Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι αυτή η πρόσφατη κινητικότητα σχετίζεται με πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και με τον Καταρινό ομόλογό του Αλ Θάνι, με αποτέλεσμα το Κατάρ να επιστρέψει στη διαμεσολαβητική διαδικασία, σε συνεργασία με την Αίγυπτο.

