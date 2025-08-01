Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να εξαπολύει βέλη στην Κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που έγινε με στόχο να ελέγξουν το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας για την παραπομπή σε προκαταρκτική έρευνα των Βορίδη και Αυγενάκη. Από την πράσινη παράταξη σημειώνουν ότι έγινε κατάχρηση από πλευράς πλειοψηφίας της επιστολικής ψήφου, υπό τον φόβο των διαρροών της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. Τους τόνους ανέβασε κατακόρυφα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.

«Καταπατήσατε το Σύνταγμα και ευτελίσατε τη Βουλή των Ελλήνων, γιατί πολύ απλά έχουμε εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό από Βορίδη και Αυγενάκη και μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που είναι τρεις τάσεις: οι απολύτως ελεγχόμενοι – οι «αυτοφωράκηδες», οι ημιελεγχόμενοι και οι επικίνδυνοι και ανεξέλεγκτοι. Και θέλετε έτσι να κυβερνήσετε τη χώρα», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μετά τη συνεδρίαση της Τετάρτης που η ένταση ξεπέρασε τα όρια και σήκωσε την αντιπολίτευση από τα έδρανα διαμαρτυρόμενη, όταν λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αναβολή της ψηφοφορίας και πυρπόλησε την ατμόσφαιρα ωθώντας τελικά την αντιπολίτευση στην αποχώρηση, το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ εκτός από το αίτημα για αναβολή της μυστικής ψηφοφορίας με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε η πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη απόφασης, λίγα λεπτά μετά και κατά τη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης κατέθεσε και αίτημα για ψηφοφορία επί του αιτήματος δια διεγέρσεως ψηφοφορίας, με τον βουλευτή επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή να σηκώνεται από το έδρανο και να παραδίδει στον Πρόεδρο το αίτημα που έμεινε επίσης αναπάντητο και στη Χαριλάου Τρικούπη να σημειώνουν ότι χρησιμοποίησαν όλα τα θεσμικά όπλα που διέθεταν στη φαρέτρα τους και να τονίζουν ότι δεν αναγνωρίζουν και δεν αποδέχονται τη διαδικασία.Τον τόνο έδωσε με παρέμβαση του στη Βουλή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Το άρθρο 67 του Συντάγματος δεν θεσπίζει ελάχιστο αριθμό βουλευτών 75 στους 300 για να υπάρχει απαρτία, αλλά ελάχιστο αριθμό θετικών ψήφων για να αποφασίζει η Βουλή, όταν εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας ότι η Βουλή αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, αρχιτέκτονες της μεθόδευσης; Σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει σώμα 151 βουλευτών, δεν υπάρχει χθεσινή έγκυρη απόφαση που να απορρίπτει την προανακριτική πρόταση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς. Άρα, τι πετύχατε; Μια τρύπα στο νερό.», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα επόμενα βήματα του ΠΑΣΟΚ

Από την πράσινη παράταξη υπογραμμίζουν ότι η απόφαση είναι άκυρη και οφείλει το θέμα να επανέλθει σε κανονικές συνθήκες όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.Ο Νίκος Ανδρουλάκης μελετά τα επόμενα βήματα σε συνεννόηση με τη νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και το Προεδρείο της κοινοβουλευτική ομάδας του κόμματος. Αναζητούν τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα της παράταξης. Κάποια από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η επανακατάθεση του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή ενώ άλλη σκέψη στο τραπέζι είναι η πρόσκληση προς το προεδρείο να ορίσει την ημερομηνία ψηφοφορίας καθώς το αίτημα παραμένει ανοιχτό όπως ερμηνεύουν νομικοί κύκλοι, με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε η πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη απόφασης στη μυστική ψηφοφορία. Μέχρι αυτή την ώρα το δεύτερο σενάριο φαίνεται να κερδίζει έδαφος, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει σύγκρουση.

Την ίδια ώρα κόντρα για το θέμα ξέσπασε και μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Ευάγγελου Βενιζέλου, με τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και διαπρεπή συνταγματολόγο να εξαπολύει σκληρή κριτική για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης, κάτι που δεν έμεινε αναπάντητο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

«Κοινός παρονομαστής φαίνεται να είναι η κρίση εσωτερικής εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης παρά τα επιφαινόμενα. Μια τέτοια κρίση καθίσταται όμως σχεδόν αυτόματα κρίση νομιμοποίησης», σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι

“Το αντίθετο θα έλεγα. Είναι η πιο αρραγής, η πιο συμπαγής Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ως προς την ανθεκτικότητα και το αρραγές του συνόλου είναι πρωτοφανές μεταπολιτευτικά” τόνισε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος.

