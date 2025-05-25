Συνεδριάζει αύριο, Δευτέρα, το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 13:00.

Νωρίτερα το πρωί, στις 10:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ρ/σ Real FM.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

