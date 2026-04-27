«Φωτογραφικές διατάξεις για τη διοίκηση της ΕΕΤΤ, ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και δυσλειτουργία της αρχής, με ευθύνη της κυβέρνησης», καταγγέλλονται με κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, Απόστολος Πάνας και Παναγιώτης Δουδωνής προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ: «Στην ερώτηση αποτυπώνεται μια εικόνα αποδυνάμωσης και προβληματικής λειτουργίας μιας κρίσιμης ανεξάρτητης αρχής. Η ΕΕΤΤ παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πλήρη διοίκηση, με εμφανείς δυσλειτουργίες σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των επικοινωνιών, όπως ανέδειξε και το πρόσφατο περιστατικό στο FIR Αθηνών.

Ταυτόχρονα, τίθεται ευθέως ζήτημα για την κυβερνητική επιλογή να αλλάξει, με νυχτερινή τροπολογία, το καθεστώς διοίκησης της Αρχής, καταργώντας τον περιορισμό των δύο θητειών αποκλειστικά για την ΕΕΤΤ. Η ρύθμιση αυτή εγείρει σαφείς υπόνοιες φωτογραφικής ρύθμισης, που πλήττει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της Αρχής.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα περιστατικά που αφορούν ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Ερευνητική ομάδα πανεπιστημίου είχε αναλάβει έργο για την ΕΕΤΤ υπό την ευθύνη προσώπου που στη συνέχεια τοποθετήθηκε στη διοίκηση της Αρχής. Το ίδιο πρόσωπο, από τη θέση του στην ΕΕΤΤ, βρέθηκε να εποπτεύει και να παραλαμβάνει έργο που είχε εκπονήσει η ομάδα του. Στη συνέχεια, οι αναθέσεις προς την ίδια ομάδα συνεχίστηκαν, με επικεφαλής πλέον στενό συνεργάτη του, ο οποίος είναι ταυτόχρονα σύμβουλος του Υπουργού. Η αλληλουχία αυτή δημιουργεί σοβαρά και συγκεκριμένα ζητήματα ασυμβιβάστου και επικάλυψης ρόλων, που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα».

Και σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Παράλληλα, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για την απένταξη έργου εποπτείας ραδιοφάσματος ύψους περίπου 27 εκατ. ευρώ, το οποίο βρισκόταν σε ώριμο στάδιο υλοποίησης, χωρίς να υπάρχει άμεσα υλοποιήσιμος ισοδύναμος σχεδιασμός. Η επιλογή αυτή αφήνει κενό σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή επάρκεια και την ασφάλεια της χώρας. Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν καθαρές απαντήσεις για τα ζητήματα ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και για τις επιλογές που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές, καλώντας τον Υπουργό να καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία στη Βουλή».

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ:

Προς: Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δ. Παπαστεργίου

Θέμα: Φωτογραφικές διατάξεις για τη διοίκηση της ΕΕΤΤ, ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και δυσλειτουργία της αρχής με ευθύνη της κυβέρνησης

Η εύρυθμη και ανεξάρτητη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποτελεί κρίσιμο θεσμικό πυλώνα για τη ρύθμιση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, την προστασία των καταναλωτών και τη διαχείριση και εποπτεία του ραδιοφάσματος, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των επικοινωνιών της χώρας, όπως αποδείχθηκε στο πρόσφατο περιστατικό με το black out στο FIR Αθηνών.

Η πρόσφατη εισαγγελική παραγγελία προς την ΕΕΤΤ, κατόπιν προσφυγής του ΟΣΔΕΛ μετά την άρνηση της ΕΕΤΤ να χορηγήσει έγγραφα για τον τρόπο με τον οποίο θα αποδίδονται πνευματικά δικαιώματα στους εκδότες από τις μεγάλες on line πλατφόρμες, ανέδειξε τόσο το κενό διοίκησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η απερχόμενη διοίκηση.

Ο τρόπος λειτουργίας της απερχόμενης διοίκησης έχει ιδιαίτερη σημασία, από τη στιγμή που η κυβέρνηση επέλεξε να παρατείνει την παραμονή της, αλλάζοντας (με νυκτερινή τροπολογία που συζητήθηκε εν μέσω Μεγάλης Εβδομάδας) τον τρόπο επιλογής διοίκησης και αίροντας τον περιορισμό των δύο θητειών για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, με προφανή στόχο να «ευνοήσει» κάποιον/κάποιους εκλεκτούς της οι οποίοι δεν θα μπορούσαν-με το προηγούμενο καθεστώς-να συνεχίσουν για τρίτη συνεχόμενη θητεία στην ΕΕΤΤ.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι η άρση περιορισμού των περισσότερων από δύο θητείες για τα μέλη της ΕΕΤΤ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο περί ανεξάρτητων αρχών (το οποίο προβλέπει περιορισμένο αριθμό θητειών ως δικλείδα ασφαλείας της ανεξαρτησίας μιας αρχής), καθώς και ότι αυτή η άρση ψηφίστηκε μόνο για την ΕΕΤΤ-και όχι για τις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές- ενισχύει τους εύλογους προβληματισμούς περί «φωτογραφικής» διάταξης, ώστε να επωφεληθούν συγκεκριμένα μέλη της διοίκησης της ΕΕΤΤ που δεν θα μπορούσαν να επιλεγούν στο νέο σχήμα από την κυβέρνηση.

Το πιο σοβαρό, όμως, για τον τρόπο λειτουργίας της απερχόμενης διοίκησης είναι ότι ελέγχεται για μια σειρά περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων που εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης και για τα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και εξηγήσεις, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από την διοίκηση.

Συγκεκριμένα, ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ στην οποία προΐστατο μέλος της απερχόμενης διοίκησης της ΕΕΤΤ υπέγραψε το 2017-σε προγενέστερο χρόνο από την τοποθέτηση του επικεφαλής της ομάδας στη διοίκηση της ΕΕΤΤ- σύμβαση προϋπολογισμού 194.800 ευρώ με την ΕΕΤΤ, με αντικείμενο την ανάπτυξη μοντέλου υπολογισμού ρυθμιζόμενων τιμών χονδρικής για δίκτυα νέας γενιάς. Το γεγονός αυτό αναδείχθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2020, αφού ο προτεινόμενος, τότε, για αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας θα έπρεπε -ως εποπτεύων- να παραλάβει το έργο το οποίο ο ίδιος είχε εκπονήσει.

Μετά την τοποθέτηση του στη θέση του αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, συνεχίστηκε η ανάθεση από την ΕΕΤΤ συναφών έργων στην ίδια ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ, στην οποία τέθηκε επικεφαλής στενός συνεργάτης του αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, νυν αντιπρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας και ταυτόχρονα σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης!

Κατά τη διάρκεια της θητείας του συγκεκριμένου αντιπροέδρου στην ΕΕΤΤ ανατέθηκαν από την ΕΕΤΤ στην ίδια επιστημονική ομάδα (στην οποία προΐστατο ο αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ πριν τοποθετηθεί στην ΕΕΤΤ) τα εξής έργα:

Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού μοντέλου υπολογισμού τιμών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, προϋπολογισμού 188.800 ευρώ (Αύγουστος 2021)

Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την ενημέρωση του τεχνικοοικονομικού μοντέλου NGA Bottom-up LRIC+, προϋπολογισμού 110.970 ευρώ (Αύγουστος 2023)

Τροποποίηση σύμβασης με αύξηση τιμήματος κατά 22.194 ευρώ (Απρίλιος 2025)

Από τα παραπάνω εγείρεται ζήτημα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο χρήζει επίσημης διερεύνησης και τεκμηριωμένης απάντησης από τα αρμόδια όργανα, ενώ πλέον σοβαρό είναι το ζήτημα που προκύπτει με τον σύμβουλο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είναι ταυτόχρονα συνεργάτης της ΕΕΤΤ σε κρίσιμα ρυθμιστικά έργα (ως επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΠΑ), γεγονός που δημιουργεί συνθήκες επικάλυψης ρόλων και δυνατότητα επιρροής του υπουργείου σε αντικείμενα της Ανεξάρτητης Αρχής και ως προς τη συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο περί ασυμβιβάστου, αποχής και αποτροπής σύγκρουσης συμφερόντων.

Επιπλέον όλων αυτών, σοβαρό θέμα ανακύπτει και με το έργο «Mission Critical», προϋπολογισμού περίπου 180 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται μέσω του ΕΔΥΤΕ, όπου Αντιπρόεδρος είναι ο σύμβουλος του κ. Παπαστεργίου και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που ανέλαβε τα προαναφερθέντα έργα από την ΕΕΤΤ. Το έργο αυτό φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να συνδέεται ή να σχετίζεται λειτουργικά με τον σχεδιασμό άλλων παρεμβάσεων στον τομέα των επικοινωνιών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διευκρίνιση της σχέσης, της συνέχειας ή της υποκατάστασης μεταξύ των έργων.

Και αυτό, γιατί το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται μετά την απένταξη του έργου ανάπτυξης δικτύου σταθερών σταθμών εποπτείας ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, το οποίο βρισκόταν σε ώριμο στάδιο, με τα δύο υποέργα να βρίσκονται σε φάση υπογραφής σύμβασης και το τρίτο και σημαντικότερο σε φάση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού!

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο απεντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Μάϊο του 2025, ενώ το έργο που το «διαδέχεται» υλοποιείται από το ΕΔΥΤΕ, όπου αντιπρόεδρος είναι ο σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ένα έργο εξόχως σημαντικό, αφού η υποδομή εποπτείας ραδιοφάσματος αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, με το πρόσφατο περιστατικό στο FIR Αθηνών τον Ιανουάριο 2026 να αποκαλύπτει ότι η απουσία σύγχρονης και πανελλαδικής εποπτείας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές.

Ωστόσο, μετά την απένταξη του έργου, η χώρα παραμένει με υποδομή πολύ περιορισμένων επιχειρησιακών και γεωγραφικών δυνατοτήτων και παλαιών προδιαγραφών, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ώριμος σχεδιασμός για την αντικατάστασή της με υποδομή ισοδύναμης λειτουργικότητας.

Επειδή η ανεξαρτησία και η αποδοτική λειτουργία της ΕΕΤΤ είναι κρίσιμη για την αγορά τηλεπικοινωνιών και την ασφάλεια των επικοινωνιών,

Επειδή η απουσία διοίκησης έχει ήδη οδηγήσει σε δυσλειτουργία της Αρχής,

Επειδή έχουν ανακύψει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και επικάλυψης ρόλων, με συμμετοχή άμεσων συνεργατών του Υπουργού

Επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η «νυχτερινή τροπολογία της Μεγάλης Εβδομάδας» κατατέθηκε ώστε ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ να προταθεί για πρόεδρος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Τίθεται, κατά τη γνώμη σας, ζήτημα ηθικού ασυμβίβαστου όταν μέλος διοίκησης της ΕΕΤΤ παραλαμβάνει έργο το οποίο ο ίδιος έχει εκπονήσει;

Τίθεται, κατά τη γνώμη σας, ζήτημα ηθικού ασυμβιβάστου για μέλος της διοίκησης της ΕΕΤΤ, όταν επί θητείας του στην ΕΕΤΤ συνεχίζεται η ανάθεση έργων από την ΕΕΤΤ στο εργαστήριο στο οποίο προΐστατο μέχρι να τοποθετηθεί στην ΕΕΤΤ;

Τίθεται, κατά τη γνώμη σας, ζήτημα ηθικού ασυμβιβάστου, όταν επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που αναλαμβάνει έργα από την ΕΕΤΤ είναι εν ενεργεία σύμβουλός σας;

Τίθεται, κατά η γνώμη σας, ζήτημα ηθικού ασυμβιβάστου και ανεξαρτησίας της ΕΕΤΤ, όταν εν ενεργεία σύμβουλός σας είναι ταυτόχρονα και συνεργάτης της ΕΕΤΤ σε κρίσιμα ρυθμιστικά θέματα;

Ποιοι είναι οι λόγοι της παρατεταμένης έλλειψης διοίκησης της ΕΕΤΤ και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της;

Επιβεβαιώνετε ότι το έργο ανάπτυξης δικτύου σταθερών σταθμών εποπτείας ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ, προϋπολογισμού περίπου 27 εκατ. ευρώ, το οποίο απεντάχθηκε τον Μάιο του 2025 ενώ βρισκόταν σε ώριμο στάδιο υλοποίησης, συνδέεται με τον σχεδιασμό του έργου «Mission Critical» που υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ όπου αντιπρόεδρος είναι εν ενεργεία σύμβουλός σας;

Πώς αξιολογείτε, υπό το πρίσμα και του περιστατικού στο FIR Αθηνών τον Ιανουάριο 2026, την απόφαση απένταξης ενός κρίσιμου έργου εποπτείας ραδιοφάσματος χωρίς την ύπαρξη άμεσα υλοποιήσιμου ισοδύναμου σχεδιασμού, και ποια είναι η επίδραση της επιλογής αυτής στην επιχειρησιακή επάρκεια της χώρας και ειδικότερα στον τομέα της εθνικής άμυνας, δεδομένης και της συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ με την ΕΕΤΤ στον συγκεκριμένο τομέα;

Έχουν υποβληθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή ασυμβιβάστου από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα; Ποια μέτρα πρόληψης, αποχής ή διαχείρισης έχουν εφαρμοστεί;

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ

Τις σχετικές συμβάσεις και τροποποιήσεις τους.

Τις γνωμοδοτήσεις ή εισηγήσεις περί ασυμβιβάστου ή αποχής.

Τις αποφάσεις απένταξης έργων και τον τυχόν νέο σχεδιασμό για την εποπτεία ραδιοφάσματος.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Απόστολος Πάνας

Παναγιώτης Δουδωνής».

Πηγή: skai.gr

