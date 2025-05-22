«Ο πρωθυπουργός έκανε σήμερα στροφή 180 μοιρών αναφορικά με την απαράδεκτη και προσβλητική προς τις διαχρονικές αξίες της χώρας και του λαού μας, στάση της κυβέρνησης μπροστά στην εθνοκάθαρση που λαμβάνει χώρα στη Γάζα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο που εξέδωσε σχετικά με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αναφέρθηκε», λέει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ, «σε ξεκάθαρη στάση της χώρας χωρίς όμως να μας πει που, πότε και πώς την εξέφρασε, όταν ο ίδιος δεν έκανε ούτε νύξη για το ζήτημα από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η κυβέρνηση του απείχε από τη μεγάλη συμμαχία των 17 κρατών της ΕΕ που ζητούσαν την αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ για πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ως προς την τραγωδία των Τεμπών το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «στην απέλπιδα και ατελέσφορη απόπειρά του να αποδυναμώσει τη νομικά στέρεη και συμβατή με το κατηγορητήριο Μπακαΐμη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, φάσκει και αντιφάσκει». Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχνάει ότι με το άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα δηλαδή τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, κατηγορούνται οι γενικοί διευθυντές του υπουργείου, οι οποίοι είχαν ενημερώσει εγγράφως τους πολιτικούς τους προϊσταμένους για την επισφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός ότι δεν κατηγορούνται για κλοπή καλωδίων;».

«Είναι πλέον προφανές ότι για τα μάτια του κόσμου σκοπεύει να παραπέμψει τον κ. Καραμανλή, αλλά ακόμη ψάχνει ”ελαφρύ” αδίκημα», αναφέρει.

