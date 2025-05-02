ΠΑΣΟΚ: Έξι χρόνια έκαναν σημαία τους την πανεπιστημιακή αστυνομία

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε για την παραδοχή του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι απέτυχε η πανεπιστημιακή αστυνομία και ανέφερε πώς «πήρε έξι χρόνια στην κυβέρνηση να ομολογήσει ότι «απέτυχε ως εγχείρημα η πανεπιστημιακή αστυνομία».

Το Γραφείο Τύπου του κόμματος τόνισε: «Το ακούσαμε σήμερα από τα χείλη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος υπό το βάρος των βίαιων επεισοδίων σε εκδήλωση στη Νομική Σχολή που αποτέλεσαν αδιάψευστο μάρτυρα της πλήρους αποτυχίας τους, παραδέχτηκε το πρωτοφανές φιάσκο να ιδρυθεί ένα σώμα, να μη λειτουργήσει ποτέ και να καταργηθεί μέσα σε μια νύχτα».

Συμπλήρωσε πως «έξι χρόνια έκαναν σημαία τους την πανεπιστημιακή αστυνομία λοιδορώντας αυτοί και τα «παπαγαλάκια» τους το ΠΑΣΟΚ, που εξαρχής είχε προτείνει αυτό, που ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού: κάρτες εισόδου για την είσοδο στα πανεπιστήμια και ειδική υπηρεσία φύλαξης με αυτοτελή οργανωτική δομή για κάθε ΑΕΙ, συνεργαζόμενη με τις δημόσιες αρχές» και κατέληξε:

«Από την πολυδιαφημισμένη προσδοκία, στην απόλυτη επιτελική αποτυχία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

