Φ. Φόρτωμας: Να μην μετατραπούν σε αγροτεμάχια με μηδενική αξία τα ακίνητα πολιτών που αποκτήθηκαν ως άρτια και οικοδομήσιμα

«Το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη δημοσίευση του νέου Προεδρικού Διατάγματος οριοθέτησης των οικισμών της χώρας», θέτει σε επίκαιρη ερώτηση που απευθύνει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής Κυκλάδων τη Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας.

Το νέο πλαίσιο για την οριοθέτηση των οικισμών, το οποίο διαμορφώνεται με το ΠΔ που δημοσιεύθηκε στις 15.04.2025 (Δ΄194), έρχεται να ρυθμίσει ενιαία σε όλη τη χώρα συνολικά, τον τρόπο οριοθέτησης των οικισμών και είναι προφανές ότι πρόκειται για μία αξιέπαινη προσπάθεια, με την οποία επιχειρείται να μπει τάξη στον τρόπο με τον οποίο οριοθετούνται οι οικισμοί, ενώ περαιτέρω επιχειρείται συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Σημειώνει ωστόσο ότι «οι ρυθμίσεις αυτές έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για χιλιάδες πολίτες/ιδιοκτήτες ακινήτων ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων. Και τούτο διότι με τον σχεδιασμό που αποτυπώνεται στο επίμαχο ΠΔ, ένα τμήμα των σημερινών οικισμών, τίθεται πλέον εκτός οικισμού, και άρα ανατρέπεται η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητά του».

Με το ως άνω ΠΔ, πολίτες που είχαν προβεί σε αγοραπωλησίες ακινήτων, τα οποία θεωρούσαν άρτια και οικοδομήσιμα (και τα οποία βρίσκονται πέρα από το όριο της Ζώνης Β1 του νέου επίμαχου ΠΔ, αλλά εντός των ορίων των σημερινών οικισμών), πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο τα ακίνητά τους να καταστούν μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης του οικισμού στο πλαίσιο Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή αυτοτελούς προεδρικού διατάγματος, σημειώνει ο κ. Φόρτωμας και καλεί τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να μη μετατραπούν σε αγροτεμάχια με μηδενική αξία τα ακίνητα πολιτών που αποκτήθηκαν ως άρτια και οικοδομήσιμα και πλέον κινδυνεύουν να απολέσουν αυτόν τον χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.