Την πρώτη του επικοινωνία είχε σήμερα, Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τον αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ.
Όπως έκανε γνωστό ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του οι δυο τους συζήτησαν για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ, καθώς και για τις κοινές περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας.
Η ανάρτησή του στο Χ
Είχα σήμερα την πρώτη μου επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Secretary Pete Hegseth
@SecDef, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ, καθώς και για τις κοινές περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας.
