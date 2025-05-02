Λογαριασμός
Πρώτη επικοινωνία Δένδια με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ - Τι συζήτησαν

οι δυο τους συζήτησαν για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ, καθώς και για τις κοινές περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας

Δένδιας - Χέγκσεθ

Την πρώτη του επικοινωνία είχε σήμερα, Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τον αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του οι δυο τους συζήτησαν για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ, καθώς και για τις κοινές περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας.

Η ανάρτησή του στο Χ

Είχα σήμερα την πρώτη μου επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Secretary Pete Hegseth 
@SecDef, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ, καθώς και για τις κοινές περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας.

