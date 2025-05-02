Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Δρ. Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, στο Μέγαρο Μαξίμου και στο πλαίσιο της συνάντησής τους ανακοινώθηκε η ανανέωση της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων.

Επίσης, επαναβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων -που θεμελιώθηκε το 2020- και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, σε συνέχεια και της τελευταίας επίσκεψης του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και της συνάντησής του με τον Πρόεδρο, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, στο Άμπου Ντάμπι στις 27 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι ήδη έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος άμεσων επενδύσεως ύψους 4 δισεκατομμυρίων στην ελληνική οικονομία που είχε τεθεί το 2022 με τη Στρατηγική Συμφωνία Επενδυτικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές περαιτέρω επενδυτικής συνεργασίας και δόθηκε έμφαση στις επενδυτικές ευκαιρίες που δρομολογούνται στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων και επενδυτικών ταμείων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που ήδη δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και οι οποίοι συμμετείχαν σε Επενδυτικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην αρχή της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δρ. Σουλτάν Αλ Τζάμπερ είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, Δρ. Σουλτάν, αγαπητέ μου φίλε, χαίρομαι πραγματικά που σε καλωσορίζω ξανά στην Αθήνα. Την επισκέπτεσαι συχνά και χαίρομαι ιδιαίτερα που συναντιόμαστε στο πλαίσιο ενός πολύ επιτυχημένου, όπως καταλαβαίνω, επιχειρηματικού φόρουμ και της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε πολύ σημαντικές εταιρείες που ταξίδεψαν για να μας επισκεφθούν στην Ελλάδα, στις ελληνικές Αρχές και στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια θέσαμε έναν φιλόδοξο στόχο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής οικονομικής εταιρικής σχέσης. Και θέσαμε κάποιους στόχους σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ελληνική οικονομία. Έχουμε πετύχει, αν όχι ξεπεράσει, αυτούς τους στόχους. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και της υγείας, μεταξύ άλλων.

Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή να θέσουμε ακόμη υψηλότερους και πιο φιλόδοξους στόχους. Μεριμνήσαμε ώστε να λειτουργήσει αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση, δεν ήταν απλώς ένα έγγραφο που υπογράφηκε, μια δήλωση ενδιαφέροντος. Μπορώ να σας πω και πάλι την αξία που αποδίδω σε αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση, ως εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καλύτερες επιδόσεις από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Προσφέρουμε ευκαιρίες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε. Και με χαρά χτίζουμε πάνω σε αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας.

Είμαι, επίσης, στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής σας συμφωνήσαμε να ανανεώσουμε τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προς όφελος και πολλών Ελλήνων επαγγελματιών και εταιρειών που έχουν βάση στα ΗΑΕ.

Τέλος, θα ήθελα επίσης να σας πω, φορώντας το ευρωπαϊκό μου ”καπέλο”, ότι είμαι ιδιαίτερα θετικός και αισιόδοξος για τη δυνατότητα υπογραφής, το συντομότερο δυνατό, μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αυτή θα είναι η προσωπική μου προτεραιότητα, από την πλευρά μίας χώρας που είναι, μαζί με την Κύπρο, ουσιαστικά οι πιο κοντινές στα ΗΑΕ εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ας το κάνουμε πραγματικότητα. Πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος και των δύο οικονομιών μας.

Σας παρακαλώ, λοιπόν, να μεταφέρετε στην Αυτού Υψηλότητα τον βαθύτατο σεβασμό μου και τους χαιρετισμούς μου και σας ευχαριστώ και πάλι για την επιτυχή πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης.

Σουλτάν Αλ Τζάμπερ: Εξοχότατε, είναι πράγματι χαρά μου να επιστρέφω σε αυτή τη σπουδαία χώρα και να έχω την ευκαιρία να σας συναντώ ξανά. Και σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε και για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που μας επιφύλαξε η σπουδαία ομάδα σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχές του Προέδρου των ΗΑΕ προς εσάς, την κυβέρνησή σας και τον ελληνικό λαό. Όπως γνωρίζετε, η Υψηλότητά του εκτιμά ιδιαίτερα την Ελλάδα και τον λαό της, εκτιμά ιδιαίτερα την πολύ ξεχωριστή σχέση που έχει μαζί σας και με πολλούς φίλους εδώ, σε αυτή τη σπουδαία χώρα.

Πρέπει να επισημάνω, Εξοχότατε, ότι ήταν το όραμά σας και το όραμα της Υψηλότητάς του, η δέσμευση και η αφοσίωσή σας που επέτρεψαν αυτή την πρόοδο και αυτή την πολύ ιδιαίτερη σχέση. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τους ομολόγους μας εδώ στην Ελλάδα. Και από τη στιγμή που υπογράφηκε η συμφωνία για τη στρατηγική εταιρική σχέση μας, η στρατηγική σχέση μας μεταμορφώθηκε και καταφέραμε να επιταχύνουμε τις εξελίξεις και να επιτύχουμε πολλά καλά αποτελέσματα.

Χρειάζεται τώρα να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία αυτής της σχέσης και να επεκτείνουμε το πεδίο αυτής της συνεργασίας. Όπως ακούσατε στην πολύ επιτυχημένη επίσκεψή σας τον Φεβρουάριο στο Άμπου Ντάμπι, η Αυτού Υψηλότητά του, με την οποία συναντηθήκατε, ήταν πολύ σαφής όσον αφορά τις φιλοδοξίες του σε αυτή τη σχέση, καθώς και το πόσο πολύ τονίζει τη σημασία της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής και της φύσης αυτής της πολύ σημαντικής σχέσης. Είμαι αισιόδοξος ότι με τη βοήθειά σας, με την καθοδήγησή σας και ελπίζω με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, η Ελλάδα και τα ΗΑΕ θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν πιο συμπαγείς ευκαιρίες, επαρκούς κλίμακας ώστε να τροφοδοτήσουν την επέκταση αυτής της πολύ σημαντικής σχέσης.

Εξοχότατε, σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί με μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί πολλούς σημαντικούς οργανισμούς στα ΗΑΕ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τους καλέσω να σας ενημερώσουν σχετικά με το τι έχουν κάνει και τι σκοπεύουν να κάνουν όσον αφορά στη διεύρυνση του πεδίου της συνεργασίας μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

