Ερντογάν: Αρνείται να επισκεφθεί την Λευκωσία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Λευκωσία κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας. Την πρόσκληση προανήγγειλε πριν περίπου ένα μήνα ο Κύπριος ομόλογός του Νίκος Χριστοδουλίδης.



Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, στη σκιά της προκλητικής επίσκεψής του στα κατεχόμενα για τη συμπλήρωση 51 ετών από την τουρκική εισβολή, ο Τούρκος πρόεδρος... «βγήκε και από πάνω», διαμηνύοντας πως «εμείς δεν αναγνωρίζουμε τη ''Νότια Κύπρο'' ως κράτος. Επομένως, μια τέτοια συνάντηση μαζί τους δεν έχει θέση στο τεφτέρι μου».

Πηγή: skai.gr

να επισκεφθώ τον Νότο. Όπως ακριβώς δεν αναγνωρίζουν την ''ΤΔΒΚ'' ως κράτος, έτσι και εμείςως κράτος. Επομένως, μια τέτοια συνάντηση μαζί τους δεν έχει θέση στο τεφτέρι μου. Αυτές είναι περιθωριακές πρωτοβουλίες που δεν αντικατοπτρίζουν τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού...που ήρθαν στο νησί της Κύπρου αποκλειστικά για την ειρήνη, ''κατακτητές''. Ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα αμφισβητήσει καν την εγγυήτρια ιδιότητα της μητέρας πατρίδας του, της Τουρκίας, και τη νόμιμη παρουσία της στο νησί. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν θέλει λύση. Δεν επιδιώκει ισότητα και δικαιοσύνη. θέλει να κάνει τους Τουρκοκύπριους παρίες στην ίδια τους την πατρίδα» ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.«Το κλειδί για μια λύση στην Κύπρο είναι μια λύση δύο κρατών. Δεν θα υπάρξει συμβιβασμός σε αυτό» επανέλαβε ο Ερντογάν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.