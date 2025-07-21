ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης σε 13 άτομα για παράνομες επιχορηγήσεις στη Φθιώτιδα

Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης από 6-40 μήνες με αναστολή καταδικάστηκαν οι 13 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις, που κατηγορούνται ότι έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον νομό Φθιώτιδας.

"Το δικαστήριο κηρύσσει ενόχους τους κατηγορουμένους και απορρίπτει τους ισχυρισμούς τους», είπε η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου μόνο σε 4 εκ των 13 κατηγορούμενων.

Λίγο πριν από τη λήξη της συνεδρίασης δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει αντίγραφα της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από κατηγορούμενους και μάρτυρες, όπως ψευδή κατάθεση, ηθική αυτουργία στο αδίκημα και ψευδή βεβαίωση.

Πηγή: skai.gr

